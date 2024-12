Máte už koupený vánoční stromeček? A skladujete ho správně? Proto, aby stromeček vydržel klidně až do tří králů, je totiž potřeba více, než ho v dílně opřít o zeď nebo ho postavit do stojanu.

Správná péče o vánoční stromek začíná hned po jeho nákupu. Když si ho přivezete domů, hned z něj sundejte igelitovou fólii, pokud je v ní obalený, aby se zbytečně nezapařoval. Stahovací síť na větvích ještě ponechte, aby se vám se stromečkem snadněji manipulovalo.

Pokud je kmen stromu už ořezaný od prodejce na požadovanou tloušťku, stačí patu kmene ponořit do kbelíku s vodou. Jestli stromek takto ošetřený nemáte, doporučujeme kmen přibližně o tři centimetry seříznout. Tím uvolníte kapiláry a stromek bude schopen lépe přijímat vodu.

Ideálním místem pro skladování stromku je chladné a temné místo. K tomuto účelu vám skvěle poslouží sklep, garáž nebo balkon orientovaný jinam než na jih.

Správné přemístění do pokoje hraje důležitou roli

Před přemístěním do místnosti vyhřáté na pokojovou teplotu je vhodné stromek na pár hodin přemístit do chladnější místnosti v domě - schodiště, garáž či chodba, aby se mohl aklimatizovat (stromeček je stále v síťce). V den kdy stromek přesouváte do interiéru, odřízněte další kus z kmenu stromku (cca 1-2cm) a následně usaďte stromeček do stojanu, který je schopen poskytnout dostatečnou zásobu vody. Stromek totiž potřebuje opravdu hodně vody.

Jak je to s kůrou?

Ani ve chvíli, kdy stromek dáváte do stojanu, neloupejte mu kůru. Ta je pro strom důležitá pro to, aby mohl přijímat vodu. Ve chvíli, kdy kůru oloupete, ztratí strom schopnost přijímat jakékoliv živiny.

Jak vybrat vánoční stromeček? Podívejte se na toto praktické video:

Zdroj: Youtube

Bohatě stromeček zalévejte

Vodu do stojanu doplňujte každý den tak, aby sahala až ke kůře – nad místo frézování. Stromek může denně vypít až půl litru vody a díky pravidelnému zalévání pak vydrží i několik týdnů.

Místnosti nepřetápějte

Pobyt v pokojové teplotě je pro každý strom náročným úkolem. Pokud chcete vašemu vánočnímu stromku zajistit přívětivější podmínky, pokuste se místnost zbytečně nepřetápět a stromek umístit co nejdále od zdroje tepla. Jestli mu chcete dopřát opravdu nadstandardní péči, doporučujeme její jehličí každý den rosit rozprašovačem naplněným vodou, a zvlhčovat tak vzduch v místnosti.