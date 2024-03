Pěstování bylinek není nic těžkého. Nejprve si rozmyslete, zda si chcete vypěstovat bylinky od semínka, nebo si koupíte sazeničky, které už jen přesadíte do truhlíku nebo do záhonu. Pokud jste se rozhodli pro pěstování ze semínka, přečtěte si postup výsevu a jak se o rostlinky starat.

Výsev je dobré provádět od poloviny února až do konce března, abyste bylinky mohli v průběhu dubna přesadit ven. K výsevu budete potřebovat kelímky od jogurtů, větší plastovou misku nebo tácek s vysokými okraji, substrát určený pro výsev bylinek, semínka bylinek, konvičku na vodu a rozprašovač.

Jak na výsev bylinek

Dna kelímků propíchejte nožem, aby mohla odtékat voda. Kelímky pak naplňte substrátem. Nahoře však nechte místo. Kelímky položte do misky či na tácek a substrát ve všech kelímcích zalijte vodou.

Nyní do každého kelímku nasypte semínka zvolené bylinky. Nebojte se nasypat semínek do kelímků více, ale zase to nepřehánějte. Pokud máte semínka velmi malá, nasypejte jich tam přiměřeně, pokud jsou semínka větší a vy je můžete vzít po jednom do ruky, vysejte do kelímků jen 2 nebo 3.

Jste začátečník? Podívejte se na další tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Poté semínka zasypejte opět substrátem, ale opravdu jen trošku, platí zde, že výška vrstvy by měla být 2x větší než velikost semínka.

Nakonec hlínu postříkejte vodou z rozprašovače. Dělá se to proto, aby se semínka nevyplavila. Pokud si nejste jistí, zda bylinku poznáte, na kelímky napište, co se v nich ukrývá.

Kelímky pak můžete zakrýt igelitem. Semínka zalívejte zespoda do misky a roste je pomocí rozprašovače. Ideální podmínky pro vyklíčení jsou – světlo, teplota nad 20 stupňů Celsia a vlhkost – substrát nesmí vyschnout. Do 14 dnů by měly bylinky vyklíčit.

Přesadit je do větších květináčů či do truhlíku je vhodné ve chvíli, kdy se porost zahušťuje a rostlinkám začne být těsno. To poznáte tak, že jsou na rostlince první dva lístky krásně vyvinuté a začínají se dotýkat druhé rostlinky.

Jak přesadit bylinky

Květináč či truhlík naplňte substrátem – ideální je použít substrát přímo pro bylinky. V místech, kam chcete umístit rostlinku, udělejte důlek. Poté rostlinku opatrně vytáhněte za lístky z jogurtového kelímku. Můžete si pomáhat například příborovým nožem a uvolňovat jím v půdě kořínky.

Když rostlinku vytáhnete, položte ji do důlku v květináči či truhlíku až po děložní lístky a přimáčkněte k ní substrát. Bylinku pak zalijte. Stejným způsobem přesadíte sazeničky bylinek, které jste koupili již předpěstované.

Zvykejte bylinky na chlad

Pokud chcete bylinky umístit ven, dát na balkon či přesadit do záhonu na zahradu, je potřeba na to bylinky připravit tzv. otužováním. Dávejte bylinky týden ven jen na den.

Na noc je opět schovejte domů. Další tři dny je nechte venku i přes noc, pokud tedy nebudou noční či ranní mrazíky. Po deseti dnech by měly být připravené na to, abyste je venku nechaly na stálo. Ideální měsíc na to umístit bylinky ven je květen.