I když venku ještě panují chladnější teploty, muškáty můžete začít pěstovat už nyní, akorát v teple domova. Pusťte se do výsevu semen a bohatých květů se dočkáte už na jaře. Poradíme vám, jak na to.

Zakoupené sazenice muškátů z obchodu často nevzbuzují důvěru, protože nikdy přesně nevíte, za jakých podmínek byly vypěstované. Může se proto lehce stát, že i přes veškerou péči uhynou. Daleko efektivnější je, pokud si muškáty vypěstujete od semínka.

Vhodným termínem k výsevu a předpěstování muškátů je leden až únor. Lednový výsev zvolte, pokud máte pro rostliny připravené opravdu dobře osvětlené místo s teplotou kolem 20 °C. Tyto rostliny vám pokvetou už v květnu, z únorového pokvetou sice později, ale zato déle. Proto s výsevem příliš neotálejte.

Semena muškátů sejte většinou plošně. Vysévejte do čistých misek, mělkých květináčů nebo truhlíků, naplněných propařeným lehkým substrátem, nejlépe do směsi rašeliny a perlitu či jemnějšího ostrého písku, do hloubky 0,3–0,5 cm jednotlivě nebo do řádku. K výsevu lze použít také tzv. jiffy.

Další praktické tipy k pěstování muškátů ze semen najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak pracovat s jiffy?

Jiffy jsou rašelinové balíčky, které slouží jako zakořeňovače. Jiffy stačí rozložit na plastový tácek, nebo do mělké misky a zalít vodou. Rašelinové balíčky budou plavat, ale to je normální. Za cca 3 minuty vodu zcela vsáknou. Pokud jejich povrch není mokrý, přidejte vodu. Výsevní misky umístěte na plné světlo u okna, kde je teplota pro vyklíčení v rozmezí 20–25 °C. Pokud bude teplota nižší, rostliny budou růst pomaleji a nebudou se vytahovat do výšky. Do každého jiffu dejte 1 semínko.

Zhruba do týdne se objeví první děložní lístky. V tento okamžik jiffy přemístěte na co nejsvětlejší místo, aby se muškáty netáhly za světlem. Když mají rostliny první pravé lístky, je na řadě přepichování, o kterém jsme psali zde v článku. Odstraňte opatrně obal z jiffu nebo rostliny vyjměte ze stávající nádoby a přesaďe do truhlíku asi 2 až 3 centimetry od sebe.

Při přesazování obohaťte pěstební substrát o kompost. Pokud je venku stálá teplota okolo 21 až 25 °C a je minimálně 15. května, můžete přemístit muškáty ven. Semenem se nejčastěji množí klasické jednobarevné muškáty – červené, růžové nebo bílé. Pokud hledáte květy s kresbou či žilkováním, doporučujeme hybridy.