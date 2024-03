Sice je do podzimu a podzimní nádhery aster daleko, ale abychom si mohli květenství vlastních aster v příštím podzimu a i v dalších letech dokonale vychutnat, je nutné je vysít už během března nebo dubna.

Astry jsou trvalky. A když se o ně dobře postaráme, od srpna do října nám nádherně pokvetou, pak přezimují a v dalších letech nás budou zase těšit svou nádherou barevných květů. Pojďme se podívat, jak astry vysít, jak se o ně starat během vegetace a také jak je zimovat a později přichystat na jaro.

Jaké astry vybrat?

Když chcete pěstovat astry, musíte vědět, že mají několik poddruhů, které se značně liší svou velikostí i dobou kvetení. Ty nejmenší dorostou jen do cirka 20 cm, ty největší zase umějí i 120-160 cm. Nejoblíbenější odrůdou jsou astry novobelgické, které vás obdaří prvními květy již v polovině srpna. Pokvetou bohatě a velmi dlouho. Snad nejširší škálu barevných odstínů však nabídne astra čínská, která je u nás také velmi rozšířená.

Semínka, nebo sazeničky?

Vypěstovat si vlastní astry ze semínek není nic složitého. Jedinou komplikací je čas, který předpěstování sazeniček musíte věnovat. Pokud ho nemáte, sáhněte po předpěstovaných sazenicích ze zahradnictví nebo hobbymarketu. U marketů však pozor, astry jsou náchylné k různým infekcím.

Astry můžete zasít hromadně do větších výsevních nádob, nebo přímo do rašelinových sadbovačů nebo rašelinových tablet, čímž si usnadníte následné přesazování.

Pokud bydlíte v teplejší oblasti, můžete koncem dubna vysít astry přímo ven do záhonu. Astry nesmí po vyklíčení zmrznout, takže je sejte tak, aby se dostaly nad zem až po „zmrzlých”. Když chcete astry předpěstovávat doma, můžete je sít od poloviny března do poloviny dubna.

Vzhledem k tomu, že astra je rostlinou náročnou na výživu, musíme během předpěstování sazeniček hnojit rozpuštěným organickým hnojivem. Jednodušší cestou hnojení je dát organické hnojivo nebo několik kuliček NPK na dno výsevních nádob.

Sazeničky vyseté do větší pěstební nádoby přesazujte, jakmile mají alespoň dva pravé lístky. Dejte je do zeminy stejně hluboko nebo o něco hlouběji, než původně byly. Pokud jste seli jednotlivě, přesazování nebude potřeba.

Jak pěstovat astry čínské? Užitečné rady najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak na výsadbu aster?

Astry vždy sázíme do velmi dobře prohnojené půdy nebo do květníků, kam jsme na dno dali dostatek hnojiva, nejlépe organického. Výsadbovou jamku nebo substrát v květníku důkladně prolijeme, pak teprve do nich rostlinky vložíme. Po přihrnutí zeminou opět prolijeme a po dokončení výsadby můžeme překrýt bílou netkanou textilií, která dá rostlinkám lepší mikroklima do začátku.

Astry musíme během vegetace dostatečně zavlažovat. Zejména v létě je nutné jim se zavlažováním věnovat hodně pozornosti, protože podle množství letní zálivky pak astry nasadí květy. Čím lépe se u vás v létě budou mít, tím lépe na podzim pokvetou. Zálivkou během kvetení už to pak nedoženeme.

Kdy s astrami ven?

Zásadně až ve druhé polovině května, kdy už přejde nebezpečí posledních nočních mrazíků. Astry se dají vysadit jak do přenosných nádob a umístit je na terasu, na balkon nebo třeba na zahradu okolo chodníku, tak se z nich dají dělat nádherné okrasné záhony.

Do okrasných záhonů můžeme samozřejmě kombinovat astry s nižším vzrůstem i astry se vzrůstem vysokým. Velmi líbivé jsou i záhony, které jsou pouze lemovány nižšími astrami.

Astry jako takové snesou téměř všechny typy stanovišť. Jediné, co jim nevyhovuje, jsou vysychavé půdy na velmi suchých a velmi teplých stanovištích, protože potřebují dost vláhy a také dostatek živin. Na velmi teplém a suchém stanovišti sice porostou, ale jejich květenství bude nepravidelné a nespolehlivé. Co astry zvládnou naopak s přehledem, to jsou plochy mokřejší a nepropustné.