Vánoční hvězdu najdete o Vánocích téměř ve všech českých domácnostech. Její pěstování je ale trochu záludné, protože je to pěkná citlivka. Z obchodu si sice donesete krásnou vzrostlou rostlinu, po pár dnech pobytu doma, z ní ale často zbyde jen pahýl. Přečtěte si, jaké základní chyby děláte.

Pryšec nádherný, kterému všichni říkáme vánoční hvězda, patří spolu s kaktusem mezi tradiční sváteční rostliny. Ale to jistě víte. Dnes ji zakoupíte téměř všude - v různých hobby obchodech, květinářstvích a dokonce i v supermarketech.

Mnoho z nás může nabývat dojmu, že pryšec je rostlina, která slouží pouze pro vánoční období. Opak je však pravdou, protože při správné péči vám hvězda vydrží léta. Není to s ní ale jen tak. Je totiž velmi citlivá na změnu prostředí a na péči.

Nejčastější chyby v péči o vánoční hvězdu

1. Špatná teplota a průvan

Jak už bylo řečeno, pryšec nemá rád změny, a to jak místa, tak i teplot. Pokud jste ji při cestě z obchodu vystavili chladu, může trpět šokem a proto listy opadávají. Při přepravě z obchodu by teda měla být rostlina pečlivě zabalená do papíru nebo látky. Stejně škodlivý je i průvan. Pro hvězdu tedy vyberte místo, kde nebude vystavena průvanu.

2. Přelévání nebo nedostatečná zálivka

Vánoční hvězda je tak trochu rozmazlená. Potřebuje vody tak akorát. Co to znamená? Zalévejte rostlinu až tehdy, když je substrát na povrchu lehce vyschlý. Přebytečnou vodu z misky nezapomeňte vylít. Rozhodně pryšec nenechávejte zalitý „bez dohledu”. Pokud tam přebytečnou vodu necháte přiliš dlouho, začnou mu uhnívat kořínky.

3. Špatné umístění rostliny

Pryšec nádherný ke svému zdravému růstu potřebuje dostatek světla, zároveň mu ale vadí přímé slunce, které může listy spálit. V zimě ho ale není tolik, tak se toho nemusíte bát. Nejlépe se mu bude dařit například na parapetu okna orientovaného na východní nebo severní světovou stranu. Rozhodně by po okny ale nemělo být umístěno topení. To mu samozřejmě vadí taky.

Další praktické tipy najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

4. Nízká vlhkost vzduchu

V zimě je ve většině domácností suchý vzduch od puštěných radiátorů. Nikdo po vás nechce, abyste kvůli rostlinám přestali topit, stačí v blízkosti hvězdy umístit zvlhčovač vzduchu, misku s vodou nebo ji pravidelně rosit.

5. Chyby v hnojení

V zimě se rostliny nehnojí, protože mají odpočinkové období, a výjimkou není ani vánoční hvězda. Hnojení může rostlině spíše ublížit než aby jí pomohlo. Pokud ale máte přesto pocit, že hvězda nějaké ty vitamínky potřebuje, použijte slabý roztok hnojiva jednou za měsíc.

Vánoční hvězda je krásnou, ale citlivou rostlinou, která vyžaduje správnou péči a pozornost. Pokud se budete řídit výše uvedenými radami, vaše vánoční hvězda vám vydrží krásná nejen během svátků, ale po celý rok.