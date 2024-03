Jahody se sází většinou na podzim. Pokud jste je ale v tomto období nestihli zasadit, nezoufejte, protože se na jejich sadbu můžete vrhnout i nyní na jaře. Úrody se pak dočkáte ještě v letošním roce.

Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce na našich zahradách. Výsadbu jahod na jaře provádíme koncem března a během dubna v případě, že jsme nestihli podzimní výsadbu.

Jak se připravit na pěstování jahod

Jahodníky vyžadují humózní, provzdušněnou, spíše hlinitopísčitou půdu, s neutrálním až mírně kyselým pH. Nevhodné jsou těžké, chladné, nepropustné až jílovité půdy, nebo naopak písčité, silně propustné, na živiny a humus chudé.

Pozor si dejte také na vhodné umístění. Ve stínu a na větrných místech se jahodníkům dařit nebude, potřebují spíše slunné stanoviště.

Jak připravit záhon na jahody

Ještě před výsadbou zvažte, zda zeminu zakryjete netkanou textilií, mulčovací kůrou, nebo hoblinami. Netkaná textilie má černou barvu přitahující teplo, a jahodám se tak velmi daří. Navíc si ušetříte práci s pletím.

Pěstování jahod na netkané textilii

V případě, že se rozhodnete pro textilii, je potřeba záhon důkladně odplevelit, následně překrýt, a do textilie vytvořit otvory pro sazenice. Ty by od sebe měly být cca 20-30 cm bez ohledu na to, zda sázíte do kryté, či nekryté zeminy. Sazenicím tak poskytnete prostor k rozrůstání.

Pokud je půda suchá, do vyhloubené jamky nalijte přiměřené množství vody. Teprve poté umístěte sazenici jahodníku. Jeho srdéčko, tedy střed, nikdy nesázejte pod a ani příliš vysoko nad úroveň půdy. Rostlina by uhynula.

Sazenici mírně přitlačte a lehce zalijte. Půda má být vlhká, nikoliv mokrá.

Další tipy pro pěstování jahod najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jahody pravidelně zalévejte

Jahody zalévejte v brzkých ranních hodinách či po západu slunce. Rostliny se tak nespálí a udrží si vláhu. Nezapomeňte také průběžně odstraňovat plevel. Při této příležitosti jahody kontrolujte, jestli nechytly plíseň. Ta bývá nejčastějším důsledkem nadměrné zálivky a deštivého počasí.

Po výsadbě jahody nikdy nehnojte

Hnojení jahod hned po výsadbě, ať už jarní, či podzimní, se nedoporučuje. Rostliny jsou během výsadby náchylné k poškození a hnojením byste je mohli spálit.