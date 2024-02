Pozorovat, jak se ze semínka stává plnohodnotná rostlinka, je obzvlášť pro začínající zahrádkáře opravdu uklidňující záležitost. A jelikož nyní nastala doba výsevu semínek, už zhruba za měsíc budete muset vzrostlé sazeničky pikýrovat. Co to ale vlastně pikýrování je a proč je tak důležité?

V našem magazínu už jsme vám poradili, jak správně postupovat při výsevu semínek. Budeme tedy předpokládat, že tento krok jste úspěšně zvládli a semínka vám za okny vzešla v malinkaté rostlinky. Nyní si ale zaslouží další péči v podobě pikýrování.

Pikýrování znamená přepichování vzrostlých sazenic z hustého výsevu do nových nádob. Je to velmi důležitý krok v pěstování, protože tím dopřejete rostlince dostatek místa ke zdravému růstu.

Kdy je ideální doba pro pikýrování? Jakmile jakékoliv semínko vykoukne ze země, nasadí první dva lístky, kterým se říká děložní. V tuto chvíli si sazeničky říkají o první přihnojení. Když rostlinky nasadí další dva lístky, tzv. „pravé“, je čas na stěhování do většího domova. Jak to správně provést?

Nejprve vyberte vhodnou nádobu

Nejprve si přichystejte vhodné nádoby, do kterých budete rostlinky pikýrovat. Mohou to být vypláchnuté kelímky od jogurtů, menší květináče, dna PET lahví nebo i ruličky od toaletního papíru. Pamatujte ale, že čím větší květináč zvolíte, tím více se rostlina soustředí na rozvoj kořenového systému místo na svůj růst. Což je špatně. Není také dobré kombinovat více druhů rostlin v jedné nádobě.

Na dno nádoby umístěte drenáž (například kamínky), která se postará o odvod vody od kořínků, které by jinak mohly uhnívat. Na prostřední část můžete použít substrát smíchaný s vlastním kompostem, horní část by pak měl tvořit pouze jemný substrát. Ten by ovšem měl obsahovat také dostatečnou zásobárnu živin. Ideální jsou substráty přímo určené pro výsev.

Nádoby naplňte substrátem rovnoměrně až po okraj, aby i nejmenší rostlinky měly dostatek světla. Zeminu příliš neutlačujte, měla by zůstat lehká a kyprá.

Zdroj: Youtube

Rozdělte jednotlivé sazenice

Připravte si podložku, na kterou si z původní výsevní misky či nádoby odeberete trs malých sazenic. Opatrně a nenásilně za pomoci špejle nebo jiné neostré špičaté pomůcky oddělujte jednotlivé sazenice.

Konečně jdeme na sázení

Vyjednocené rostlinky z podložky pomalu pikýrujeme do připravených důlků. Jemně a opatrně, abychom neporušili mladé kořínky. Pozor také na hloubku, abychom rostlinky příliš neutopili. Ideální je sazenice umístit do zeminy až po děložní lístky. Rostlinka tak dokáže rychleji zesílit a netáhne se do výšky. Nakonec sazeničky zavlažte odstátou vodou z postřikovače a půdu udržujte neustále vlhkou.