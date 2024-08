Drobné ovoce, jako jsou maliny, borůvky nebo jahody, patří mezi nejoblíbenější letní pochoutky. Abychom si mohli jejich čerstvou chuť užít co nejdéle, je důležité vědět, jak je správně skladovat. Dnes se podíváme na nejlepší způsoby uchovávání tohoto ovoce, aby zůstalo co nejdéle čerstvé a chutné.

Drobné ovoce je velmi náchylné na rychlé kažení, a proto je důležité s ním zacházet co nejšetrněji. Po sklizni nebo nákupu by mělo být co nejdříve zpracováno nebo uloženo. Je-li to možné, skladujte ovoce v lednici, kde vydrží déle čerstvé. U ovoce, které nemůžete hned zkonzumovat, se doporučuje několik osvědčených metod skladování.

Skladování v lednici

Pro čerstvé skladování v lednici je ideální, pokud ovoce umístíte do mělké nádoby vyložené papírovou utěrkou, která absorbuje přebytečnou vlhkost. Ovoce by mělo být rozloženo v jedné vrstvě, aby se zabránilo hromadění vlhkosti, což může způsobit plísně. Misku nechte mírně otevřenou nebo zakryjte volně, aby mohl vzduch cirkulovat.

Jak skladovat drobné ovoce?

Maliny : Vydrží v lednici 2 až 3 dny.

Borůvky : Mohou zůstat čerstvé až týden, pokud jsou skladovány správně.

Jahody: Ideálně je konzumujte do 2 až 3 dnů, protože jsou náchylné k rychlé ztrátě čerstvosti.

Mražení

Pokud máte větší množství ovoce, které nemůžete rychle spotřebovat, mražení je skvělý způsob, jak můžete zachovat jeho chuť a živiny na delší dobu. Před mražením ovoce důkladně omyjte a osušte. Poté jej rozložte na plech tak, aby se jednotlivé plody nedotýkaly, a dejte je na pár hodin do mrazáku. Když ovoce ztuhne, přesuňte jej do mrazicích sáčků nebo nádob.

Maliny : Mražené vydrží až 10 měsíců.

Borůvky : Lze je skladovat v mrazáku až 12 měsíců.

Jahody: Po zmrazení si udrží kvalitu zhruba 8 až 12 měsíců.

Konzervování a sušení

Další metodou, jak si užít letní ovoce po celý rok, je jeho konzervování nebo sušení. Maliny, borůvky i jahody se skvěle hodí na výrobu marmelád, džemů nebo sirupů. Sušení je další možností, která vám umožní uchovat ovoce bez nutnosti mražení. Sušené ovoce je navíc skvělým zdravým snackem.