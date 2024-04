Většinou se pro dům se zahradou rozhodnou lidé toužící po zeleni a čerstvém vzduchu dostupnými hned za dveřmi. Případně chtějí relaxovat bez složitého cestování a ve svém. Řešením je meditačně odpočinková zahrada.

Určitě jste se setkali s mnoha radami, jak prožít spokojený život. Chce to maximálně vnímat pozitivní vjemy z okolí, pohybovat se v blízkosti milovaných lidí a také se minimálně půl hodiny denně věnovat tomu, co vás ze všeho nejvíc baví. Máte-li možnost každý den trávit čas na vlastní zahradě, máte už napůl vyhráno.

Jenže ne každá zahrada vybízí k odpočinku, nebo dokonce k meditaci. Někteří majitelé totiž kladou takový důraz na minimální údržbu a soukromí, že vytvoří jen plochu s posečeným trávníkem a perfektně udržovaným živým plotem. Jenže navzdory absenci záhonů si tu moc relaxace neužijí.

close info Lucie Peukertová zoom_in Meditační zahrada je založená na detailech, které z ní dělají oázu klidu. Důležitým prvkem jsou i zvukové vjemy

Tvorba odpočinkové nebo také meditační zahrady je vlastně samostatný zahradní styl. I pro tento typ zeleně totiž platí několik pravidel a doporučení. Díky jejich dodržení vám pod rukama vyroste relaxační prostor, kde budete šťastní.

Pro zklidnění a ztišení

K odpočinku potřebujete zejména soukromí a klid, meditační zahrada ovšem dosahuje ještě o něco vyšší úrovně. Jde v ní hlavně o celkové zklidnění, ztišení veškerého hluku i o možnost odpoutat se od vnějšího rušivého světa. Chcete-li si vytvořit vlastní meditační zahradu či alespoň koutek, kde budete meditovat nebo třeba cvičit jógu, je potřeba se zaměřit i na atmosféru místa.

Na Zenovou zahradu nemusíte potřebovat moc místa. Takhle ji můžete vytvořit:

I když se tyto zahrady často pojí s idejemi a symboly určitého náboženství, není to podmínkou. Navíc nikde není pevně dáno, jak přesně by takový zelený svět měl vypadat, každý si totiž odpočine v trochu jiném prostředí.

Většina relaxačních zahrad bývá koncipována jako okrasná, tedy s okrasnými výsadbami, případně s několika vodními prvky. Ale klidně sem můžete zařadit třeba ovocný sad, záhon s drobným ovocem, barevný trvalkový záhon nebo bylinky, které vás potěší příjemnou vůní, kdykoliv projdete kolem.

close info Lucie Peukertová zoom_in I když uklidňujícím dojmem působí hlavně klidná vodní hladina, i potůček může být příjemným bonusem

V Česku bývají meditační nebo odpočinkové zahrady často tvořeny v souladu s energií krajiny, mohou vycházet například z principů feng šuej. Podle tohoto učení z Dálného východu tvoří svět jeden velký celek, ve kterém se člověk navzájem ovlivňuje s vesmírem, přírodou i se vším, co se nachází v okolí. Důležitým principem feng šuej je i to, že zahrada není nikdy úplně dokončená, neustále se vyvíjí a mění, stejně jako příroda samotná.

Návrat k zeleni

Odpočinkové zahrady mají většinou společnou jednu myšlenku, a tou je návrat do přírody. Většina lidí se nejlépe cítí při procházce voňavým lesem, kde sice mnohdy vůbec nic nekvete, ale na každém kroku vás obklopuje záplava bujné zeleně.

Zelená v mnoha odstínech na psychiku působí jako náplast, která dokáže vytěsnit negativní emoce. V genech je totiž zakódované, že vše zelené představuje přírodu, a v té lidé kdysi dávno opravdu žili. Takže pokud chcete svou stávající zahradu proměnit v nejlepší místo pro odpočinek, vsaďte na bujnější zeleň.

close info Lucie Peukertová zoom_in Ani na trávník by se nemělo zapomínat, ten totiž funguje jako sportoviště i jako relaxační plocha, na které si odpočinete

Nebojte se kombinovat stromy a keře s popínavkami a trvalkami, to všechno do odpočinkové zahrady patří. A co s trávníkem? Ani ten tu nemusí chybět, je to přece ten nejlepší koberec pro meditaci a aktivní odpočinek pod modrou oblohou.

Nevíte, jaké obrazce nakleslit do písku? Tady je nápověda:

Pozor na barvy

Základem každé zahrady by měla být zelená v nejrůznějších odstínech. Rozhodně to ale neznamená, že by na záhonech nesměly vykvést trvalky nebo jiné okrasné rostliny. Naopak, pozitivními barvami se obklopte od jara do zimy. Jen barevné kombinace by neměly být příliš divoké.

V odpočinkovém zákoutí nebo v blízkosti terasy raději vybírejte rostliny kvetoucí převážně ve studenějších odstínech modré, bílé a růžové. Teplé barvy v podání žluté a oranžové sice nemají vstup zakázaný, nesmějí však převažovat. Energickou červenou si raději dopřejte v místech, kde potřebujete povzbudit, meditovat se v její blízkosti moc nedá.

Nejlepšími pomocníky při odpočinku či meditaci jsou travnaté plochy nebo terasa. U ní vsaďte nejlépe na tvrdé dřevo, které oceníte i při pohybu bosky.

Pokud si odpočinek, jógu nebo jiné meditační cvičení prováděné venku nechcete odepřít ani v nepříznivém počasí, bude dobré meditační zákoutí zastřešit. Ideální volbou jsou například prosklené altány, pergoly nebo meditační stany. Rozhodně by ale měly být světlé a postavené na místě vhodném k relaxaci.

Protihluková clona

Proměna malé městské zahrady situované kousek od rušné silnice v odpočinkovou oázu je někdy nadlidský úkol. Přestože se obklopíte tou správnou zelení, vsadíte na uklidňující barvy a všechno dokonale sladíte, může vás rušit hluk z okolí. Zahradu nikdy úplně zvukově neutěsníte, ale něco se přece jen dělat dá.

close info Shutterstock zoom_in Vytvoření meditační a odpočinkové zahrady

Skvělou protihlukovou clonou je kombinace mírně navýšeného terénu, živých plotů, stromů a rozrostlých keřů. Negativní zvuk do určité míry překryje šelest okrasných trav nebo bambusů, výborným pomocníkem je také tekoucí voda v potůčku či fontáně.

I když to všechny problémy s hlukem z dopravy, průmyslu či strojů od sousedů nevyřeší, i tak se tu budete cítit mnohem lépe. A nezapomínejte ani na to, že v přírodní zahradě to žije, o příjemný zvukový doprovod se postarají také ptáci.

Rostliny s přidanou hodnotou

Odpočinková zahrada je založená na prvcích přinášejících jen příjemné vjemy. Kromě rostlin vyluzujících určité zvuky při větru si můžete dopřát i drobné ovoce, které zlepší náladu při každé procházce po zahradě.

Hned vedle zákoutí určeného pro cvičení nebo pro posezení vybudujte záhon s jahodníkem, borůvkami, maliníkem nebo s jinými druhy ovoce. Pobyt na čerstvém vzduchu zpříjemní také různé aromatické rostliny, kromě bylinek to mohou být třeba trvalky a keře, jež záhony rozehrají správnými barvami.

Zútulnění přírodním parfémem

Přírodním parfémem jsou rostliny s voňavými květy nebo listy. Zkuste třeba vyhlášenou čtyřku, která potěší i poměrně nízkými nároky na pěstování.

close info Lucie Peukertová zoom_in V odpočinkové části zahrady vsaďte na své oblíbené květiny i barvy

Pivoňka lékařská (Paeonia officinalis)

Její vůně je naprosto harmonická, hlava vás z ní bolet nebude. V posledních letech se vrátila na výsluní jako květina k řezu. Je škoda, že kvete poměrně krátkou dobu, ale i tak je to ideální zástupce trvalek do odpočinkové zahrady.

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)

Středomořskou bylinu s dřevnatými výhony jistě není nutné představovat. Je královnou aromatických rostlin, kterou můžete pěstovat nejen na záhonech, ale také v nádobách na terase. Jen to nepřežeňte s množstvím, protože pak voní až moc.

Mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum)

Voňavé jsou vlastně všechny mateřídoušky, ale tento druh tvoří dostatečně dlouhé výhony, takže se dá sklízet i jako léčivka. Vysaďte ji zejména tam, kudy procházíte, nebo třeba v dosahu ruky od místa určeného k meditaci.

Růže (Rosa)

Keřové i stromkové královny květin potěší neskutečně bohatou škálou odrůd. Některé byly vyšlechtěny s cílem dosažení harmonické vůně. Dobrým příkladem jsou růže ze skupiny Kordes s příznačným názvem Parfuma.

