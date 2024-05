Zdá se, že se bez ní neobejde žádná rodina, jenže pro zahradu je to často dost viditelná jizva. Tento herní prvek si nejspíš budete užívat dlouhá léta, snažte se ho proto co nejšikovněji zakomponovat třeba do trvalkového záhonu nebo mu alespoň zakrýt záda keři či jinou bujnou vegetací. Méně viditelným řešením je trampolína zapuštěná do země, kterou je možné obestavět ochrannými sítěmi a doplnit speciální dopadovou zónou.