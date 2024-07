Založit skalku je celkem snadné, pokud dodržujete tyto zásady

close info Jolanta Wojcicka / Shutterstock

Beáta Vaňková 14. 7. 2024

Chcete si založit skalku? Poradíme vám, jak na to. Nejdříve je důležité vybrat vhodné místo a zbavit ho plevele. Potom je na řadě výstavba skalky a její osázení rostlinami. Je to celkem jednoduché, ale určité základní parametry a pravidla je dobré dodržet, aby stála skalka opravdu za to.

tag Bylinky Lomikámen Modřín Netřesk Prvosenka Rozrazil Skalka Skalnička Sukulent Zběhovec

