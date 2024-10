Zima je pro bylinky opravdu náročná. Správným zazimováním je ale můžete ochránit, a zajistit tak jejich zdravý růst i v příštím roce. Naučte se, jak připravit bylinky na zimu, ať už je pěstujete venku, nebo doma, a zajistěte jim správné podmínky pro přečkání chladných měsíců.

Zazimování bylinek je důležitým krokem, který zajistí jejich zdraví a vitalitu i pro nadcházející sezónu. Zatímco některé druhy bylinek jsou odolné vůči chladu, jiné potřebují speciální péči a ochranu před mrazem. Jak tedy správně zazimovat bylinky, aby přežily zimu bez újmy? V tomto článku se podíváme na osvědčené tipy, díky kterým si vaše bylinky uchovají svou sílu, a vy budete moci i příští rok sklízet bohatou úrodu.

Které bylinky potřebují ochranu před zimou?

Ne všechny bylinky jsou na zimu stejně připravené. Některé, jako rozmarýn, šalvěj nebo tymián, jsou citlivější na mráz a je třeba je zazimovat pečlivěji. Naopak bylinky jako máta, oregano nebo levandule jsou poměrně odolné a často přežijí mírnější zimy bez větších problémů.

Rozmarýn: Tato bylinka pochází z teplejších oblastí a v našich podmínkách často nevydrží tuhé mrazy. Doporučuje se ji přesadit do květináče a umístit na chráněné místo, ideálně do chladné, ale ne mrazivé místnosti.

Tymián: Pokud ho pěstujete venku, zakryjte ho netkanou textilií nebo ho přesuňte do skleníku.

Šalvěj: Podobně jako rozmarýn je lepší ji přenést do interiéru nebo na chráněné místo.

Bylinky v květináčích trpí v zimě více než ty v zemi. Podívejte se, jak je správně připravit na zimu:

Zdroj: Youtube

Jak bylinky připravit na zazimování?

Předtím, než bylinky zazimujete, je důležité je připravit. Prvním krokem je sklizeň posledních lístků, které ještě můžete využít. Poté bylinky pečlivě zkontrolujte a odstraňte všechny poškozené nebo nemocné části rostliny.

Sklizeň: Posbírejte zbylé lístky a větvičky, které můžete usušit nebo zamrazit na pozdější použití. Ořez: Mírně bylinky zastřihněte, abyste podpořili jejich růst na jaře. Zalévání: Snižte množství vody, protože během zimy rostliny nepotřebují tolik vláhy jako v létě.

Zazimování venkovních bylinek

Pro venkovní bylinky je důležité zajistit jim ochranu před mrazem. Použijte netkanou textilii, slámu nebo chvojí, které bylinky ochrání před náhlými teplotními změnami a silnými mrazy. Kromě toho je možné některé bylinky přenést do skleníku, kde budou mít lepší podmínky.

Zazimování bylinek v květináči

Bylinky v květináčích jsou citlivější na chlad než ty, které jsou zasazeny přímo v zemi. Květináče přesuňte do interiéru nebo je alespoň umístěte na chráněné místo, například do zimní zahrady, na zasklený balkon nebo do chodby.