Jak zazimovat vířivku, bazén či zahradní wellness? Díky těmto tipům na nic nezapomenete

close info Virrage Images / Shutterstock

Adam Krejčík 19. 9. 2024 clock 4 minuty gallery video

Teplé dny jsou pomalu minulostí, a proto je čas myslet na to, jak na chladné počasí připravit i vaši vířivku či další zařízení jako bazény nebo zahradní wellness. Poradíme vám, jak je zazimovat, aby vás to stálo co nejmíň energie a s vaší oázou relaxace se v zimě nic nestalo.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články