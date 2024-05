Pokud se vám na podzim zdálo, že vaší zahradě chybí barevnost, je na čase s tím něco udělat. Zasaďte si například japonské sasanky, které pokvetou překrásnými květy až do prvních mrazíků.

Japonské sasanky jsou krásné a dlouhověké trvalky, které svými nádhernými květy v bílé nebo růžové barvě se žlutým středem zdobí zahrady od konce léta až do příchodu prvních mrazů.

Na pěstování jsou nenáročné a každý rok dlouho a spolehlivě kvetou, proto se mezi zahrádkáři stávají stále více oblíbenými podzimními trvalkami, které jsou efektní v době, kdy většina letních trvalek již odkvétá, nebo již zcela odkvetla.

Japonské sasanky jsou trsovitě rostoucí trvalky, které dle druhu a kultivaru dorůstají od 40 do 150 cm. Poté, co sasanky japonské dobře zakoření (přibližně za 1 až 2 roky), se poměrně rychle rozrůstají svazčitými kořeny za pomoci podzemních výběžků. Na zahradě nejlépe vyniknou ve skupinové výsadbě na okrajích záhonů i jako podrost okrasných dřevin, se kterými vytváří pěkný kontrast.

Sluší jim to ve společnosti okrasných travin jako je třtina ostrokvětá, kakostů, rdesna, hvězdnic, kapradin, rozchodníkovců, třapatek i třapatkovek, rozrazilovců, čechrav a mnoha dalších. Japonské sasanky, a to zejména nižší kultivary, jsou ideální také pro pěstování v nádobách na terasách nebo balkonech.

Další tipy o pěstování japonských sasanek naleznete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak pěstovat japonské sasanky

Sasankám japonským se nejlépe daří v polostínu, pokud jim však zajistíte dostatečně vlhkou půdu, budou dobře prosperovat a bohatě kvést také na slunečném stanovišti. Ideální půda pro sasanky by měla být dobře propustná, humózní a rovnoměrně vlhká.

Při jejich výsadbě je proto vhodné do půdy zapracovat kvalitní kompost a rostlinu zamulčovat, snáze tak udržíte požadovanou vlhkost a rostliny také lépe přezimují. Ideální dobou pro výsadbu je jarní období.

Jak snadno množit japonské sasanky

Japonské sasanky si můžete snadno namnožit z kořenových řízků. Pro jejich získání rostlinu po odkvětu vyjměte z půdy a oddělte silné kořeny. Nožem odřízněte 5–7 cm dlouhé kousky.

Dbejte na to, abyste kořen při horním konci uřízli rovně a při spodním šikmo. Kořenové řízky později zakoření jen při správné orientaci. Naplňte květináče výsevním substrátem, zatlačte do nich po jednom řízku do výšky povrchu půdy a udržujte substrát vlhký. Květináče postavte na světlé místo, kde nebudou vystaveny mrazu.