Možná jste na jarní zahradu s nářadím už vyrazili, možná se teprve rozkoukáváte a venkovní chladné teploty posledních dní vás zahnaly do dílny a garáže. Využijte tenhle čas na kontrolu a přípravu zahradního nářadí. Pokud jste nezanedbali zazimování, půjde vám vše od ruky snáz.

U ručního nářadí bude stačit zkontrolovat, v jakém stavu přečkalo zimu. Odstranit případnou konzervaci, a pokud nebyla, odrezit a rozpohybovat zatuhlé díly. Pozornost si zaslouží také násady – mají-li nejlepší léta za sebou, obstarejte včas nové.

Zdroj: Youtube

Podrobnější inspekci by měl být podroben stav řezných částí a čepelí. Stejně jako u nůžek, nožů nebo u pil bude práce s ostrým rýčem či lopatou rozhodně odsýpat jinak než s tupým kusem plechu. Pižlání s tupým nástrojem není jen otrava a námaha, ale může být i nebezpečné.

Ruční práce vede

U rýčů a lopat nejprve vyrovnejte větší deformace kladivem, pak nástroj upněte do svěráku a pilníkem srovnejte z lícní strany ostří na zhruba 45°. Půjde to tak mnohem lépe a přesněji než brusným tělískem ve vrtačce nebo s kotoučovou či úhlovou bruskou (flexou). Tělísko má totiž tendenci smekávat se a vybrušovat v ostří vlnky a ani manipulace s velkým nářadím s násadou u kotoučové brusky nepatří k těm nejpříjemnějším činnostem. Flexa zase velmi rychle ubírá příliš mnoho materiálu a může také nepříjemně „kopnout“.

close info Hecht, Fieldmann zoom_in Elektrická bruska na řetězy pily (vlevo) a přenosný kompresor (vpravo)

Broušení pilek jste už nejspíš provedli podle minulého čísla, na řetěz motorové pily je pak vhodné koupit celou brusnou sadu, a to včetně nejrůznějších pilníků. K ní ještě rovnou přikupte náhradní řetěz, ať se později nemusíte zdržovat při rozdělané práci broušením.

Po prohlídce ručního nářadí věnujte krátký pohled také příslušenství na zavlažování – zkontrolujte hadice, propojky, těsnění a další příslušenství. Zpuchřelé či zkřehlé kusy rovnou vyměňte za nové, v létě svou vzornou přípravu oceníte.

Kontrola motorového parku

Než nastartujete, zkontrolujte, jestli jsou veškeré ovládací prvky stále plně funkční. Uvolněné díly a šrouby utáhněte, podívejte se také na hadice a kabely, zda jsou bez poškození. Máte-li stroje s pneumatikami, následuje kontrola tlaku vzduchu a případné dofouknutí.

Nejčastěji využívaným strojem je bezesporu sekačka na trávu. Elektrické sekačky jsou na údržbu poměrně nenáročné. Ale ani u nich není na škodu pravidelně čistit motor. Zpravidla stačí sejmout zakrytování spodku a poté oprášit vnitřek kartáčem či štětcem. Nezapomeňte však nejprve odpojit napájení.

close info Hecht zoom_in Nezapomeňte na opravy a seřízení sekačky, aby dobře sekala

Dalším krokem je kontrola kabeláže: žádný kabel nesmí být poškozený, aby se pod napětím nedostal do kontaktu s vlhkou trávou. Pokud si s elektřinou netykáte, nechte opravit vadnou izolaci odborníky. To platí pro veškeré elektrické zahradní nářadí, jako jsou drtiče, nůžky na živý plot, vyžínače trávy a další. Podívejte se také, v jaké kondici jsou po zimě nejrůznější prodlužovačky. Co se akumulátorových přístrojů týče, zde bude kromě vyčištění stačit jen dobít baterie.

Pro bezvadnou funkci

Stroje se spalovacím motorem vyžadují trochu více péče. Loňský benzin není nutné zcela vypouštět, starý motoristický trik však velí preventivně přidat do nádrže „panáka“ lihu, aby se na něj navázala případná zkondenzovaná voda. Pochopitelně do malé nádržky – třeba u motorové pily – dejte jen opravdu malý náprstek. Každopádně je ale vhodné naředit starý obsah nádrže čerstvým palivem. U dvoutaktního motoru navíc pro jistotu přidejte trochu více oleje – biosložky obsažené v benzinu ho totiž poměrně rychle rozpouštějí, a může tak následovat zadření.

close info Kovonástroje, Exvalos zoom_in Spároměrka (vlevo) a mazací lis (vpravo)

Pokud jste zapomněli vyjet karburátor dosucha, může být ucpaný usazeninami z degradovaného benzinu. V takovém případě bude nutné ho vyčistit. Není-li vyloženě zalepený, bude stačit profouknutí tlakovým vzduchem, v opačném případě je potřeba vyhledat někoho, kdo má ultrazvukovou čističku.

Kdysi oblíbená metoda vaření „karburátorové polévky“ v octě může vést k tomu, že poběžíte rovnou koupit nový karburátor. Jeho tělo ze zinkové slitiny totiž leptavou lázeň dost možná nepřežije. Zkontrolujte také stav zapalovacích kabelů a svíček, buď je vyměňte, nebo očistěte případné usazeniny z elektrod a pomocí spároměrek nastavte jejich správnou vzdálenost. Podívejte se také na vzduchový filtr, ten podle provedení buď vyčistěte, nebo vyměňte.

Před prvním jarním startem čtyřtaktních motorů zkontrolujte stav oleje. Vzhledem k tomu, že se do malých motorů často nemontuje olejový filtr, doporučuje se kompletní výměna oleje zhruba po 50 hodinách provozu nebo alespoň jednou za sezonu. Jarní období je k tomu ideální.

Aby sekačka opravdu sekala a nežvýkala

Broušení nožů rotačních sekaček je spíše otázkou obnovy základní geometrie ostří než vytváření dokonalého břitu. Používaná ocel je většinou měkká, tvrdé ostří by se při kontaktu s nežádoucími prvky, jako je zemina, kamení nebo třeba suky ve dřevě, rychle vyštípalo. Stačí se podívat na opotřebený nůž sekačky. Ostří se po několika sekáních začne zakulacovat. Není-li včas obnoveno, jeho geometrie během času zmizí a z nože zůstane jenom zaoblená pásovina, která trávu pomlátí, ale neusekne.

Základní ostření s trochou šikovnosti zvládnete i s obyčejným pilníkem, případně kotoučovou bruskou, ručním brouskem a několika dalšími základními pomůckami. Snažte se alespoň přibližně dodržet úhel, pod kterým byl nůž nabroušen původně. V případě kotoučové brusky je vhodné broušený nástroj chladit průběžným ponořováním do kbelíku s vodou.

Nabrousit nůž rotační sekačky není nikterak složité, nůž je pouze potřeba nejprve sundat a zkontrolovat. Objevíte-li na něm praskliny, je na vyhození. Riskovat jeho rozlomení nemá smysl.

Po prvotním vyrovnání ostří zkontrolujte vyvážení nože na střed a na těžší straně ubírejte materiál tak dlouho, dokud nůž není při zavěšení vodorovný. Vibrace nevývažku by jinak během krátké doby dokázaly spolehlivě zlikvidovat pohonnou jednotku, o pracovním diskomfortu nemluvě.

Tento postup platí nejen pro benzinové, ale i elektrické sekačky a rámcově i pro zahradní traktůrky nebo mulčovače. Ve finální fázi můžete ještě ostří obtáhnout kamenným brouskem, vzhledem k charakteru použití je to spíše už jen pro dobrý pocit. Jako poslední úkon po namontování nože zkontrolujte nastavení pracovní výšky stroje a můžete vyrazit na první letošní seč.

Důležitá upozornění

Pozor u benzinových sekaček: podívejte se do návodu, na jakou stranu ji lze pokládat, aby nenatekl benzin či olej tam, kam nemá. A také nezapomeňte sundat kabel ze svíčky.

Elektrickou sekačku odpojte ze sítě a u akumulátorových vyndejte baterii. Máte-li sekačku ještě v záruce, podívejte se, zda o ni tímto zásahem nepřijdete.

Práce s vertikutátorem

Máte-li vertikutátor, zapotíte se nejspíš trochu více. Zkontrolujte a očistěte podvozek, škrabkou sundejte případné nánosy hlíny a zplstnatělé trávy a místa šasi stroje, která utrpěla nejvíce, můžete po důkladném očištění znovu natřít. Podívejte se, jak jsou na tom nože či kotouče, případně je srovnejte ve svěráku kladivem a naostřete.

Celý stroj důkladně promažte – na ložiska hřídele a kolečka většinou postačí lithiová vazelína, stejně jako u sekačky nezapomeňte ani na případné ovládací kabely: nejprve je propláchněte technickým benzinem a pak třeba pomocí stříkačky vpravte dovnitř lanovodu olej – stačí obyčejný motorový, pokud ovšem nemáte kabely s teflonovou vložkou, kam olej zásadně nepatří. Zde použijte speciální mazadlo.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 3/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada