Pokud chcete bohatou úrodu bobulí rybízu, musíte těmto keříkům věnovat každoroční péči. Toho docílíte už nyní na jaře, a to jarním řezem. Jak správně postupovat? Stačí dodržovat několik zásad, které jsme shrnuli v tomto článku.

Jednou z velkých výhod rybízu je jeho nenáročnost. Většina druhů totiž plodí, i když se o ně příliš nestaráme. V takovém případě však bývá úroda rok od roku nižší. A to nejen v množství plodu, ale také ve velikosti jednotlivých bobulí. Pro bohatou sklizeň přitom stačí pouze rostliny správně prořezat. Pravidla pro řez bílého, červeného a černého rybízu se však v určitých fázích liší.

Ideální doba na řez rybízu nastává v předjaří, tedy na konci února či na počátku března. Rybíz je v tomto období ve vegetačním klidu a rostlina se tak s řezem lépe vyrovná. Po probuzení a vyrašení rybízu už tedy výhony raději výrazněji neprořezávejte. Dalším důležitým faktorem je počasí. Řez by neměl být prováděn v mrazivých dnech, které by mohly rostliny oslabit. S prořezáváním tedy počkejte, až bude nad nulou.

Jak prořezat keřový rybíz?

1. rok

Po výsadbě rybízu je vhodné všechny jednoleté výhony zkrátit na tři pupeny. Díky tomu podpoříte větvení a vyrostou silné výhony nezbytné pro další růst. Tímto způsobem prořezávejte červené, bílé i černé odrůdy rybízu.

2. rok

Další rok vyberte zhruba pět nejsilnějších výhonů, které nemusíte zastřihovat. Všechny slabé, krátké, suché či poškozené výhony naopak zastřihněte přímo u země. V červnu pak můžete provést další řez bočního odrostu. Zastřihněte všechny výhony, které rostou směrem dovnitř koruny.

3 rok

Na konci třetího roku by keříky měly mít 10 až 15 výhonů, nejlépe stejný počet jednoletých, dvouletých i tříletých. Od třetího roku života tak již provádíme udržovací řez a pečujeme o tvar koruny.

Podívejte se, jaký je správný postup jarního řezu níže ve videu:

Udržovací řez

Udržovací řez provádějte každý rok, abyste zachovali rovnováhu mezi růstem a plozením. Tento druh řezu se liší podle toho, o jaký druh se jedná. U všech odrůd však platí, že každý rok by mělo dojít k obměně asi 20 až 25 % plodonosných výhonů.

Pokud pěstujete červený či bílý rybíz, je vhodné pravidelně odstraňovat pětileté (či starší) výhony, a to seříznutím těsně při zemi. Tyto výhony už většinou příliš neplodí a je tak lepší udělat místo pro mladší a vitálnější větve.

U černého rybízu je pak vhodné odstraňovat již větve tříleté, a to nejlépe těsně po sklizni. To se může zdát jako poměrně drastické opatření, ovšem při ponechání starších větví by poklesla úroda a plody by byly výrazně menší. U černého rybízu je důležité také prosvětlování koruny.

close info Natallia Ustsinava / Shutterstock zoom_in Udržovací řez provádějte každý rok, abyste zachovali rovnováhu mezi růstem a plozením.

Jak prořezat stromkový rybíz?

Stromkové formy rybízu mívají mnohem větší plody než ty keřové. Jejich pěstování však přináší i řadu nevýhod. Mezi ty hlavní patří nutnost opory při pěstování a nižší životnost. I při perfektní péči totiž stromkové formy rybízu nevydrží déle než 8 až 12 let. Proto je důležité se o stromkové rybízy správně starat, abyste prodloužili jejich životnost na maximum.

Při prořezávání je důležité udržovat korunu ve středu volnou. Zbavte se proto přednostně výhonů, které míří do nitra koruny. Naopak větve směřující do stran nechte růst, aby docházelo ke zvětšování koruny. Výhony zkracujte vždy na venkovní očko, aby měla koruna kulovitý tvar a podpořilo se kvetení.