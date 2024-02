Chystáte se na jaře vysadit nové ovocné stromky či keře? Pak si přečtěte náš návod, jak a čím připravit jámy pro výsadbu dřevin. Aby totiž vaše nové stromky dobře prospívaly, je třeba dodržet několik zásad.

Ovocné stromy a keře dáváme na trvalé stanoviště, proto musíme v první řadě zvolit správné místo pro výsadbu. Nový stromek nebo keř nedávejte na velmi větrné místo. Nebude se jim dařit ani v příliš zamokřené půdě či v úplné poušti. Stromy by kolem sebe také měly mít dostatek místa v dospělosti.

Další důležitou věcí je nakupovat stromky jen v odborných prodejnách či školkách. Musíme si být jisti pravostí odrůdy a podnože a dobrým zdravotním stavem dřevin.

Příprava půdy

Vezměte vhodný rýč a vykopejte jámu hlubokou na výšku kořenového balu a 4-5x širší, než je jeho průměr. Takto bude mít strom dost místa pro nové kořeny, které budou moci snadněji růst do půdy. Spodek kmene, těsně nad kořenovým balem, by měl být po zasazení vidět. Na dno jámy můžete dát kompost nebo odleželý hnůj a bude-li třeba, zatlučte kůl, který bude sázenému stromu v začátku jeho života oporou.

Tam, kde se chystáte sázet velké množství stromů a keřů najednou, povolejte na pomoc stroje, které vám pomohou s hloubením jam. Základní volbu pro skupinovou výsadbu dřevin představuje jedno nebo dvoumužný půdní vrták. Je vybaven dvoutaktním motorem, odstředivou spojkou a zpomalovacím převodem. Ten je důležitý pro to, aby měl motor zpřevodování do síly. To znamená, že jamky pro keře nebo stromky vyhloubí i v jílovité půdě.

Podívejte se na správný postup výsadby níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Poté vložte strom do země a zasypte zeminou

Odstraňte z kmene a kořenového balu všechny plastové pásky, provázky nebo tkaninu, aby růstu kořenového systému nic nebránilo. Strom vždy zvedejte za kořenový bal, nikdy za kmen. Až strom umístíte do jamky, zkontrolujte, že stojí rovně, a poté jej zahrňte hlínou. Možná budete muset po nahrnutí hlíny odstranit trochu půdy ze spodní části stromu. To je důležité, protože právě z toho místa se kořeny začínají rozvíjet. Současně dejte pozor, aby byly všechny kořeny pod úrovní hlíny.

Nakonec zasazený strom zalijte vodou

K úspěšnému zakončení mise „sázení stromu“ je třeba zasazený strom dostatečně zalít vodou, přibližně 3,5 litru vody na každých 15 cm výšky stromu. Hlína kolem kořenů může o několik cm sednout, neváhejte ji proto dorovnat zbývající zeminou. Můžete také použít mulčovací kůru, která udržuje vlhkost v půdě a zabraňuje růstu plevele.