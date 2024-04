S jarem přichází čas na závlahu zahrady, která je pro její revitalizaci po zimě zásadní. Věděli jste, že na optimální závlahu trávníku o velikosti 300 m² spotřebujete v létě 9000 litrů vody týdně? Pokud se tedy nechcete trápit s ruční konví, je pořízení zahradního čerpadla nezbytností.

Výběr vhodného čerpadla začíná u pramene – jinými slovy u zdroje vaší vody pro závlahu zahrady, kterým může být čistá nebo mírně znečištěná voda. Pro zavlažovaní je optimální vybrat ponorné nebo povrchové čerpadlo při zdroji vody ze studny/vrtu nebo nádrže. Pokud chcete využívat rybniční nebo říční vodu, pak dejte přednost kalovému drenážnímu čerpadlu.

Konev není čerpadlo

„Za všech okolností výběr správného čerpadla začíná tím, že určíte zdroj vody a odpovíte si na otázky jakou, odkud, jak často a kolik vody chcete čerpat. Je rozdíl, zda budete čerpat vodu ze studny, z rybníka, nebo využívat vodu dešťovou. Zároveň se ujistěte, zda máte vyřízena všechna povolení k odběru vody. To, že soused nabírá vodu na zahrádku do konve z rybníka, neznamená, že totéž můžete udělat s čerpadlem. V okamžiku, kdy k odčerpání vody z rybníka nebo řeky použijete technické zařízení, musíte o povolení požádat,“ upozorňuje Martin Křapa ze společnosti Pumpa.

Test čerpadla ve studni

Povrchová čerpadla

Podívejme se na typy různých čerpadel, jak se od sebe liší i k jakému účelu jsou vhodná. A začneme povrchovými čerpadly. Tato skupina odstředivých čerpadel se neinstaluje do vody, ale mimo vodní zdroj, kdy s nimi lze čerpat v podstatě ze všech druhů vodních zdrojů. Samonasávací čerpadla ovšem zvládnou čerpat vodu pouze z hloubky do 8 metrů. K čerpání z větších hloubek musíte vsadit na ponorná čerpadla.

Ponorná čerpadla

Dalším typem jsou ponorná čerpadla, která jsou částečně nebo úplně ponořena do vody. Používají se pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ze studny, vrtu nebo jímky.

Pokud čerpáte vodu ze studny nebo retenční nádrže a chcete zavlažovat menší zahradu, ideálním řešením pro vás bude ponorné automatické čerpadlo, které je umístěno přímo v nádrži/studni a jeho automatický chod zajistí plynulý provoz bez nutnosti zapínání/vypínaní, zapne se otočením kohoutku.

Sudová čerpadla

Mezi ponornými čerpadly najdete i tzv. sudová čerpadla. Jak jejich název napovídá, slouží k čerpání dešťové vody ze sudu. Čerpadlo ponoříte a nad hladinu vyčnívá teleskopická trubice s kohoutkem pro plnění konví, nebo k trubici rychlospojkou připojíte hadici.

Čerpadlo raději umisťujte do sudu na podstavec kvůli možným usazeninám na dně, které by mohly při nasátí čerpadlo poškodit.

close info PUMPA / PUMPA zoom_in PUMPA e-line E-DRIVE 204 230V, 50Hz, 0,75kW vodárna s frekvenčním měničem

Domácí vodárny

Pokud z jednoho zdroje chcete zavlažovat zahradu i zásobovat vodou dům, volte domácí vodárnu (čerpadlo + tlaková nádoba + další příslušenství). Pro optimální návrh vodárny pro zásobování domu bude každá specializovaná firma potřebovat také řadu dalších klíčových parametrů, jako je například hloubka a průměr studny, vzdálenost zdroje vody od rodinného domu, vydatnost zdroje a plánované využití vody v domácnosti.

close info Bilanol / Shutterstock zoom_in I když výběr správného čerpadla pro vaši zahradu můžete včetně instalace zvládnout sami, nezapomínejte, že do úvah je nutné brát řadu dalších faktorů, například rozdílné provozní parametry rozprašovačů u zavlažovacích systémů

Jak zabránit chodu čerpadla na sucho?

Důležitým vybavením čerpadla je systém automatického vypínání, který zamezí možnosti chodu na sucho. Ten nastane, když je ve zdroji nedostatek vody a hrozí při něm nevratné poškození čerpadla. Nejčastěji se při ochraně zařízení využívá plovákový spínač, ale čerpadla se dodávají i bez něj. U automatů je ochrana proti chodu na sucho již integrovaná v zařízení. Ověřte si také, zda nepotřebujete pořídit další potřebné příslušenství – nejčastěji výtlačnou hadici nebo potrubí, instalační materiál pro připojení hadice k čerpadlu, připojovací armatury, podstavec pro usazení čerpadla nebo spouštěcí lano.

close info PUMPA / PUMPA zoom_in Vícestupňové ponorné čerpadlo PUMPA PMC1004PA - ideální na závlahu zahrady

Výběr konzultujte s odborníkem

I když výběr správného čerpadla pro vaši zahradu můžete včetně instalace zvládnout sami, nezapomínejte, že do úvah je nutné brát řadu dalších faktorů. Mimo jiné vypočítání požadovaného objemu vody do celého systému nebo rozdílné provozní parametry rozprašovačů u zavlažovacích systémů. Určitě při koupi čerpadla také zohledněte, zda prodejce zajišťuje záruční a pozáruční servis, případně jiné služby. Například uvádění čerpadla či jiného zařízení do provozu.

„Je důležité být připraven na eventualitu, že zakoupené čerpadlo vypoví službu. Někdy může jít o banální záležitost, kterou vyřešíte po telefonu s pracovníkem servisu, jindy o výměnu vadného komponentu. Ale je klíčové, aby prodejce poskytoval servisní služby a byl zákazníkovi k dispozici, když se objeví potíže,“ říká Martin Křapa.

