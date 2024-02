Jaro je za dveřmi, a s ním přichází čas připravit záhony na novou sezónu. Správná příprava půdy je totiž základem úspěšného pěstování, protože zdravá a živinami bohatá půda je klíčem ke zdravým rostlinám. V dnešním článku vás provedeme procesem přípravy půdy na jarní výsadbu.

Záhony je třeba každý rok provzdušnit, aby se vylepšila struktura půdy. Lépe se v ní pak udrží voda i živiny. Většinou se záhony ryjí jednou ročně, a to na podzim. Výjimkou jsou velmi jílovité půdy, které během zimy rády slehnou. Ty musíme na jaře zrýt znovu, aby se hezky provzdušnily. Ostatní záhonky, které jsme zryli už na podzim, stačí urovnat kovovými hráběmi a rozbít zbývající velké hroudy, které se sněhem a deštěm odmítly rozpadnout.

Pokud jsme záhony nestačili zrýt na podzim, nevadí. Můžeme to udělat i teď na jaře, snažíme se ale nevytvářet velké hroudy. Špatně by se nám totiž rozbíjely, když nejsou narušené zimními srážkami. Záhony, na které chceme vysévat kořenovou zeleninu, je dobré ještě provzdušnit kypřením, třeba vidlemi nebo motyčkou. Ta potřebuje lehkou půdu, aby se její kořínky mohly stát pořádnými kořeny, a my tak měli co největší úrodu.

Do těžké půdy vpravte písek

Pokud máme na zahrádce velmi jílovitou půdu, která je těžká, špatně se ryje a velmi lepí, nezoufejte! Do takové zeminy můžete vpravit písek. Tím se její struktura nadlehčí. Uleví se tak i kořínkům rostlinek, pro které je v těžké půdě náročné růst a hledat živiny.

Lehkou půdu vylepšete kompostem

Naopak velmi lehké půdy přímo trpí na to, že jimi voda hned proteče. Takovou zem je dobré vylepšit pořádnou dávkou kompostu, trochou listí či trávy nebo odleželým hnojem. Tyto organické materiály totiž velmi dobře vážou vodu a obecně zlepšují strukturu půdy.

3 důležité tipy pro jarní přípravu záhonů:

Jarní hnojení

Z jara není dobré do půdy dávat čerstvý neuleželý hnůj, protože je svým rozkladem příliš agresivní. Rostlinky by se o něj mohly doslova spálit. Takové hnojivo musíte dávat na záhony už na podzim, aby se stačilo dostatečně rozložit.

Půdu můžete pohnojit třeba granulovaným kravským hnojem. Můžete také nechat zkvasit slepičince – díky tomuto procesu není trus agresivní. Poohlédněte se také po blízkých stájích, kde mají koně. Určitě se u nich najde kopka pořádně odleželého hnoje, který můžete k jarnímu hnojení záhonků využít.

Nejvděčnějším a nejužívanějším hnojivem je ale klasický kompost. Stačí cca 10cm vrstva, kterou promícháte do 20 cm svrchní půdy.