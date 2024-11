Představte si živý plot, který je bohatý na divoké chutě, na jaře kvete, na podzim se vybarvuje do překrásných odstínů a je pastvou pro labužníky i divoké tvory od hmyzu po ptactvo. Živý plot vysazený z jedlých dřevin nabízí nejen ochranu, ale i užitek.

Smíšený listnatý neformální živý plot má mnohostranné využití. Celoročně prospívá volně žijícím živočichům, kterým nabízí nektar, pyl, plody, úkryt a hnízdní stanoviště. Lze jej využít k vytvoření větrolamu, který ochrání před větrem nebo cloní zvědavým pohledům okolí, a v neposlední řadě nabízí sezónní potravu.

Na výběr máte opravdu z mnoha možností a naše volba představuje jen malou ochutnávku pro inspiraci. Zkuste se odklonit od představy, že živý plot musí být jednodruhový, nebo jen kvetoucí, a střižený podle pravítka. Nebojte se kombinovat různé keře a sem tam zařadit i nějaký strom tak, jak se to přirozeně děje v přírodě. Uvidíte, že si tento rozvolněný styl zamilujete.

Jak vytvořit živý plot

Vytvořit jedlý živý plot je snadné a zábavné. Při výběru rostlin, které porostou do výšky i do šířky, myslete na to, že zaberou nějaký prostor. Vybírejte rostliny, které se snadno množí, abyste ušetřili peníze za jejich náhradu nebo doplnění. Pokud hledáte bezpečí, vybírejte dřeviny s trny, které vás ochrání lépe než zeď a udělají radost opeřencům.

Trnka obecná (Prunus spinosa)

Jejich pichlavé větve prorostou v neprostupný živý plot. Po pětičetných bílých květech na jaře vyrostou na podzim modročerné plody, které jsou jedlé a mají mnoho využití v kuchyni. Pro jednořadý živý plot použijte tři rostliny na metr, pro výsadbu do sponu dávejte pět rostlin na metr.

Okrasná jabloň „Evereste“ (Malus „Evereste“)

Na jaře zdobí divoké jabloně krásné květy a na podzim dozrávají krásně zbarvená, drobná zlatožlutá jablíčka s oranžovým nebo červeným žíháním. Ta se obvykle nejedí syrová, protože mají trpkou chuť, ale můžete z nich připravit marmeládu, která se konzumuje stejně jako rybízové nebo brusinkové želé.

Inspirace na jedlý živý plot

Růže šípková (Rosa canina)

Další kandidát na neprostupný živý plot je obyčejná růže šípková. Nemusíte sbírat šípky podél cest, vypěstujte si vlastní. Zkuste je použít k dodání jemné růžové chuti džemům, želé, čatní a čajům. Jedlé jsou i květy, které využijete na zdobení sladkých moučníků, kterým dodají hořký akcent.

Bez černý (Sambucus nigra)

Bez černý (Sambucus nigra)

Po odkvětu na konci jara vytvářejí bezinky laty malých lesklých černých bobulí. Zasyrova mají poněkud trpkou chuť, ale po tepelné úpravě je lze použít do koláčů, čatní, sorbetů, sirupů a likérů. Jsou z nich i skvělá povidla. Samotné květy lze namočit a použít k přípravě osvěžujícího nápoje, nebo je osmažit. Na výběr máte z mnoha kultivarů, z nichž některé mají světle zelené, nebo naopak temně fialové listy.

Líska obecná (Corylus avellana)

Ať už pěstujete lísku obecnou (Corylus avellana), nebo lísku největší (Corylus maxima), obě lze použít stejným způsobem. Ořechy lze použít do sladkých i slaných receptů. Před Vánoci svému živému plotu poděkujete.

Slivoň slíva (Prunus domestica subsp. insititia)

Slivoň slíva (Prunus domestica subsp. insititia)

Vzhledově se podobají švestkám, ale plody mají trpkou chuť, které lze použít stejně jako švestky. Slivoně se do živých plotů dostaly díky tomu, že byly vysazovány jako odolné větrolamy na zemědělské půdě.

Slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)

Slivoně se často pěstují jako okrasné stromy, oblíbená je zejména odrůda „Nigra“ pro své sytě fialové listy a krásné jarní květy. V závislosti na odrůdě mohou být plody sladké nebo kyselé a mohou se jíst čerstvé nebo používat k výrobě džemů, omáček a dalších receptů.

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)

Pichlavý keř s úzkými stříbřitě zelenými listy, které jsou odolné vůči větru i soli. Jeho oranžové plody jsou trpké, ale velmi zdravé a používají se na výrobu šťáv či džemů. Plody vytvářejí pouze samičí rostliny a pro oplodnění je nutné pěstovat alespoň jednoho samce.

Kdouloň obecná (Cydonia oblonga)

Kdouloň obecná (Cydonia oblonga)

Kdoule jsou skutečně ovocem bohů a jejich chuť se snoubí s božskou vůní. Velké žluté plody připomínající hrušky je třeba vařit, ale je z nich výborné želé. Kdouloň se musí pěstovat jako strom v živém plotě na chráněném místě.