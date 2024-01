Málokterá rostlina na zahradě v lidech vyvolává tolik emocí jako jehličnany. Někteří milují jejich originální vzhled, druzí jim nemohou přijít na jméno. Pokud však do zahrady vyberete správný druh, určitě nebude vypadat jako nezvaný host.

Zahradní architektura je všestranný obor, který spojuje umění se stavitelstvím a botanikou. Právě rostliny jsou jedním z nejoblíbenějších výrazových prvků. V našich luzích a hájích prošla zahradní architektura dost bouřlivým vývojem. Možná si pamatujete, že se jehličnany všech možných forem, barev i velikostí vyskytovaly ve velkém jak ve veřejné zeleni, tak na rodinných zahradách. Postupem času je ale vystřídaly listnaté dřeviny, které nejsou podrobeny takové kritice.

Každá zahrada je originál, do jejíž podoby se ve velké míře promítá umístění. U pravé české zahrady je potřeba nejprve zjistit, jestli ji ovívá chladnější horský vánek, nebo leží ve vinařské oblasti a je celé léto zalitá ostrým sluncem.

Jehličnany na zahradě: Podívejte se, jak pěkně mohou vypadat

I laik často pozná, že do některých oblastí jehličnany ve velkém prostě nepatří. V tuzemských zeměpisných šířkách totiž přirozeně rostly v nadmořské výšce nad 1 000 metrů nad mořem. Níž se dostaly až cílenou výsadbou jako lesnická dřevina.

Právě v tomto bodě nastává první problém. Pokud typicky vysokohorské jehličnany vysadíte do nadmořské výšky, kde se daří i teplomilné středomořské vegetaci, nastanou dva efekty. Jehličnany sem logicky nepatří, a navíc se jim tu nebude dařit. Majitelé by proto měli důkladně řešit, jaké druhy a v jakém množství zvolit, aby zahrada i s jehličnany byla perfektně sladěná a na první pohled nevybočovala z rázu dané lokality.

Četná pro a proti jehličnanům

Pokud se zahrada nenachází v podhorské nebo horské lokalitě, jehličnany by na ní spíš neměly převažovat. Výsledná působnost těchto dřevin je hodně závislá na výběru. V každém případě jsou to zajímavé, neskutečně variabilní i všestranné rostliny, ale mají také spoustu nevýhod.

Nesmí jich být na zahradě až moc, ale nutně se jehličnanů nezříkejte. Dokážou totiž vyřešit celou řadu problémů

Největším minusem je neměnný až přísný vzhled. Jen málokteré jehličnany totiž během roku projdou změnou běžnou pro opadavé listnáče. Některé odrůdy i bez tvarování tvoří kulovitou, vejčitou nebo kuželovitou korunu. Přesto i ony mají na zahradách své místo. Výrazným vzhledem nebudou tolik dráždit spíše ve formálních nebo geometrických zahradách, kterých je však v Česku poskrovnu. Do moderních, či naopak přírodních zahrad se totiž mnohem lépe hodí jehličnany s rozvolněnou korunou. V každém z těchto případů však platí všeho s mírou.

Jehličnany zahradu příjemně oživí

Ačkoliv některé mohou vypadat neměnně, jiné zase trochu přísně, najdete mezi nimi druhy vhodné právě pro váš pozemek. Některé dosahují gigantických rozměrů. Hodí se tedy jako solitéry nebo jako součást okrasného lesa jen do těch největších zahrad, kde několik desítek metrů vysoký matador nebude dráždit úzkostlivé sousedy.

Nízkými druhy lze osázet nádoby na terase. Do nich se hodí miniaturní kultivary nebo druhy rostoucí kompaktně a pomalu, což je případ oblíbené borovice kleče. Právě borovice berou na rozdíl od zeravů nebo některých jalovců tvůrci zahrad na milost, takže je najdete i na okrasných zahradách založených na listnatých dřevinách a okrasných květinách. Je to dáno tím, že borovice netvoří až tak pravidelnou korunu, navíc rostou do krásy. Čím starší borovice je, tím vypadá malebněji, postupem času totiž vynikne její chomáčovitá struktura.

Mezi jehličnany najdete opravdové obry i miniaturní skalkové nebo půdopokruvné kousky. (vlevo) Některé odrůdy cedrů rostou i převisle, takže se dají pěstovat i na menší zahradě (vpravo)

Jestli řešíte, čím ozelenit suché svahy nebo místa, kde se trávníku kvůli nekvalitní půdě nedaří, sáhněte po nenáročných nízkých jehličnanech. Půdopokryvné borovice kleče nebo jalovce v těchto částech zahrady zazáří.

Velkorysý cedr není pro každého

V posledních letech v českých zahradách zažívají zlaté časy také mohutné cedry. Ještě před několika desetiletími byste se s nimi setkali spíše v anglických historických zahradách. Pokud hledáte opravdu velkorysou dřevinu, která zaujme už zdálky, a máte na ni dostatek místa, jsou cedry poměrně zajímavou volbou.

Jenže s místem je dost často problém, zejména ve městech. Dnes už cedry nejsou raritou dokonce ani na malých zahradách, které však časem přerostou, takže je otázka, jaký osud je za dalších deset let čeká. A na to je dobré při výsadbě myslet.

Mnohem lepší variantou pro malý pozemek jsou odrůdy s převislými větvemi, jež se přece jen dají rozměrově ukočírovat, nebo výběr z nižšího sortimentu jehličnanů, které nepřerostou výšku tří metrů.

Barevní chameleoni i stálice

Výhony nebo jednotlivé jehlice většiny původních druhů jehličnanů se většinou zbarvují do odstínů temně, světle či sivě zelené. O proměnlivosti se tu nedá mluvit. Jenže díky letitému šlechtění se na trhu objevilo několik výjimek. Třeba borovice kleč ’Winter Gold’ na začátku zimy přebarví své svěže zelené jehlice dozlatava. Podobnou barevnou obrodu očekávejte u půdopokryvné mikrobioty křižmovstřícné. Ta se pro změnu převlékne do bronzových odstínů.

Od jara do podzimu je mirkobiota křižmovstřícná sytě zelená. Jakmile se ale ochladí, přebarví se do bronzových odstínů

Takovou proměnu však nabízí jen zlomek odrůd. Většinou jsou jehličnany naprosto stejné od jara do zimy, což nemusí znamenat jen nedostatek. Zejména ty neutrálně zelené totiž umožní vyniknout jiným rostlinám. Jako kulisa skvěle fungují třeba živé ploty z často kritizovaného zeravu nebo stínomilného tisu.

Poměrně překvapivou kapitolou jsou pak jehličnany s výraznými výhony. Některé jsou totiž zbarveny do zlatých či bronzových odstínů, jiné jsou zase bíle nebo žlutě panašované. To je běžná vlastnost některých zeravů, kterým se často neřekne jinak než jejich počeštěným latinským názvem, tedy túje.

Jehličnatá čtyřka

Sekvojovec obrovský (vlevo), pajehličník přeslenítý (vpravo)

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Botanický pozůstatek z prvohor na první pohled vypadá jako listnáč, ve skutečnosti je to opravdu jehličnan. Jeho jehlice během evoluce srostly a vytvořily laločnatý list. Tento opadavý strom vynikne hlavně jako solitéra v trávníku.

Sekvojovec není určitě ideální dřevinou do malých zahrad, zvlášť pokud si chcete pořídit nešlechtěný druh dorůstající výšky přes 70 metrů. Některé kompaktní odrůdy ale mohou dorůstat třeba jen deseti metrů.

Čtyřmetrové výšky se u tohoto asijského stálezeleného jehličnanu dočkáte až za spoustu let, roste totiž opravdu pomalu. Zaujme dlouhými, svěže zelenými jehlicemi. Hodí se zejména do asijských zahrad.

Borovice se sivě zelenými jehlicemi upoutá především nepravidelnou korunou. Díky výšce okolo čtyř metrů se hodí i do středně velké zahrady. Jen počítejte s větší šířkou koruny.

Borovice lesní ´Watereri´ (vlevo) a borovice kleč ´Winter Gold´ (vpravo)

Šťastné a veselé v květináči

Určitě jste v minulých letech zaznamenali kritiku klasických řezaných vánočních stromků, které se většinou pěstují na plantážích. Vhodnou variantou je stromek pěstovaný v květináči. Ten totiž můžete na několik dní přenášet domů ze zahrady i několik let. Jakmile na něm bude vidět, že se mu v omezeném prostoru květináče nedaří, v dubnu nebo v květnu ho vysaďte do volné půdy. Jako vánoční stromek se v květináči většinou pěstují jedle, v menším počtu se setkáte i s některými druhy smrků a s borovicí černou.

Vánoční stromek z květináče na jaře přesaďte do zahrady (vlevo). U borovic oceníte nepravidelnou chomáčovitou strukturu (vpravo)

Aby stromek přečkal vánoční oslavy co nejlépe, měl by stát ve světlé místnosti s teplotou pod 20 °C. Čím chladněji v ní bude, tím lépe. Minimálně se snažte strom držet dál od zdroje tepla a hned, jak se rozloučíte se svátky, přeneste ho na terasu. Během pobytu doma stromek několikrát denně roste vodou, pomůžete mu tím zvládnout suchý vzduch.

I tak počítejte s tím, že přesun do tepla je pro strom stresující, takže můžete zvolit ještě jednu možnost – pokojové jehličnany. Mezi ně patří pokojová jedle známá také jako araukárie nebo třeba pokojový cypřiš. Tyto rostliny se s vyšší teplotou skvěle vypořádají.

