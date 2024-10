V minulosti, zejména v dobách hladomoru, byl jeřáb muk významným zdrojem potravy. Zjistěte vše o tomto stromu, včetně toho, jak ho pěstovat a co vyrobit z jeřabin.

Jeřáb muk (Sorbus aria) patří do čeledi růžovitých a je příbuzný jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). Dalším blízce příbuzným druhem je jeřáb prostřední (Sorbus intermedia), ten ale není, na rozdíl od prvních dvou jmenovaných, v České republice původní. Jeřáb muk je u nás řazen mezi silně ohrožené a ustupující druhy.

Listy jeřábu muku bývají až 12 cm dlouhé a mají vejčitý tvar se zubatými okraji. Mladé listy výhonů jsou zpočátku bílé a sametové, ale později se na prudkém slunci zbarvují do olivově zelené až červené barvy. Na podzim listy žloutnou a zůstávají na stromě velmi dlouho. Velmi voňavé květy se objevují v květnu až červnu a rostou v širokých deštníkovitých latách. Hojné bílé pětičetné květy poskytují hladovému hmyzu nektar a pyl.

Během léta se z květů vytvoří drobné kulovité bobule, které dozrávají v říjnu, pak změknou a zbarví se do oranžovočervena.

Dřevo jeřábu muku je tvrdé a bílé, s jemnou kresbou. Tradičně se používalo na výrobu ozubených kol a koleček ve strojích a rukojetí příborů.

Výsadba a péče

Jeřáb muk je malý až středně velký strom, který v průměru dorůstá do výšky 6 až 18 metrů. Obvykle se prodává jako strom, ale můžete ho najít i ve formě keřů pro volně rostoucí živé ploty.

Co se týče umístění, mají tyto dřeviny nejraději teplá a slunná až polostinná místa na dobře propustných vápenitých půdách. Husté nebo zhutnělé stanoviště se sklonem k přemokření není vhodné. Obecně však platí, že jeřáby nejsou příliš vybíravé a dobře si poradí na většině míst. Jsou také odolné vůči suchu a extrémně odolné vůči větru.

Velmi voňavé květy se objevují v květnu až červnu a rostou v širokých deštníkovitých latách

Výsadba jeřábu muku

Nejvhodnější dobou pro výsadbu je pozdní podzim, kdy již na stromech odumřelo listí. Protože je mrazuvzdorný až do -30 °C, nepotřebuje žádnou zimní ochranu.

Zde je návod, jak si vysadit jeřáby:

Důkladně zkypřete půdu, odstraňte plevel a případně zapracujte organickou hmotu.

Vykopejte velkou výsadbovou jámu a umístěte do ní kořenový bal.

Vyplňte ho substrátem a lehce sešlápněte.

Stromek zajistěte provazem ke kůlům.

Vytvořte závlahovou mísu a dobře zalévejte.

Kolem základny stromku rozprostřete mulč nebo zasaďte nízké trvalky.

Obecně jsou jeřáby nenáročné na péči a nevyžadují mnoho pozornosti. Čerstvě vysazené stromy během delších období sucha občas zalijte, aby se lépe uchytily. Pokud výpěstek nekvete nebo nasazuje málo výhonů, můžete mu pomoci jarním přihnojením kompostem nebo pomalu se uvolňujícím hnojivem.

Jeřabiny je možné konzumovat syrové, ale počkejte, až přejdou mrazem, protože před tím je jejich chuť svíravá a trpká

Jeřáb muk do lékárny i do kuchyně

Jedlé plody jsou úplné bombičky zdraví plné antioxidantů, flavonoidů a vitaminu C. Z květů a listů se dělají čaje pro podporu imunitního systému a trávení. Používá se také v kosmetice pro blahodárné účinky na pokožku.

Jeřabiny je možné konzumovat syrové, ale počkejte, až přejdou mrazem, protože před tím je jejich chuť svíravá a trpká. Po přemrznutí chutnají malvičky sladce. Pokud chcete sklidit úrodu předtím, než to stihnou opeřenci, seberte je a dejte na 48 hodin do mrazáku. Pak už se můžete pustit do výroby kompotů, želé, pyré nebo šťávy.