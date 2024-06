Když se na zahradě potýkáte s těžkou, zhutnělou hlínou, dává to tělu zabrat. A ne všechny rostliny jsou z ní nadšené. Ale nezoufejte. Jílovitá půda nabízí mnoho výhod, ale může potřebovat pomoc, aby naplnila svůj potenciál. S trochou úsilí a trpělivosti můžete těžkou jílovitou půdu upravit a sklízet plody své práce.

Jílovitá půda není až takovým neštěstím, jak se na první pohled zdá. Jistě, práce v ní dá zabrat, ale na druhou stranu má tento druh půdy jedinečné vlastnosti, kterých můžeme při pěstování využít. Jednotlivé částice, které tvoří jíl, jsou ve srovnání s jinými typy půd, jako je písek nebo hlína, extrémně malé. Díky tomu má jílovitá půda větší schopnost udržet vláhu a živiny, které váš trávník a rostliny potřebují. Dobře obhospodařovaná jílovitá půda obvykle vyžaduje méně hnojení i závlahy a vede ke zdravějším rostlinám.

S několika půdními úpravami můžete z lepkavé hlíny vytvořit úrodnou půdu bohatou na humus, za kterou vám rostliny poděkují.

Úprava jílovité půdy

Nejlepším způsobem, jak vylepšit jílovitépůdy je dodávat organickou hmotu, jako je kompost, listovka a dobře uleželý hnůj. Organická hmota zlehčuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu zhutnění, dodává živiny, zlepšuje odvodnění a provzdušnění, zmírňuje teplotu půdy a vytváří prostor pro póry, které jsou nezbytné pro růst rostlin.

Zlepšování půdy vyžaduje čas a trpělivost, ale nakonec se vám mnohonásobně vrátí. Prvním krokem by mělo být přidání co největšího množství organické hmoty a její hluboké promíchání do půdy. Než začnete, nechte si udělat půdní test. Díky tomu budete moci při zapravování organické hmoty do půdy zapravit vápno, fosfor nebo jiné potřebné látky.

Dobře obhospodařovaná jílovitá půda obvykle vyžaduje méně hnojení i závlahy a vede ke zdravějším rostlinám

Připravte si svaly a rýč

Nejlépe se upravuje čistá plocha bez výsadby. Nejprve nakypřete stávající půdu pomocí rýče, nebo, máte-li velkou plochu, si vezměte na pomoc kultivátor. Poté na zrytou půdu rozprostřete asi 2 cm kompostu a zapravte jej. Zopakujte to ještě dvakrát.

Jílovitá půda se bude lépe zpracovávat, když je relativně suchá. Práce nebo chůze po mokré jílovité půdě poškozuje její strukturu, kterou se snažíte zlepšit.

Práce na již založeném záhonu si vyžádá více času a opatrnosti. Podzim je pro tuto činnost nejlepším obdobím, protože počasí bývá sušší než na jaře.

Rozprostřete několik centimetrů kompostu na půdu mezi rostlinami a pomocí úzké lopatky ho zapracujte do půdy. Tento postup zopakujte ještě alespoň jednou. Počítejte s tím, že pokračování následuje za rok. Vždy pracujte tak, abyste postupovali odzadu ke kraji a nešlapali po čerstvě otočené půdě.

Pravidelné přihrnování kompostu, hnoje a dalších organických látek časem zlepší strukturu, kyprost a celkový zdravotní stav vaší půdy.

Zdroj: Youtube

Další tipy na zlepšení jílovité půdy

Napodobte, jak funguje příroda. Ve volné přírodě padají stonky a listy na zem a hnijí, čímž se půda vylepšuje shora dolů. Chcete-li následovat přírodu, mulčujte chudou půdu organickou hmotou, například listím, hnojem, štěpkou nebo kůrou.

Pokud používáte na mulčování listí, nasekejte je sekačkou na trávu. Nasekané listí zůstává na místě, lépe dusí plevel a rychleji se rozkládá.

Využijte sílu kořenů k rozbití těžké půdy a přidání organické hmoty. Na nových zahradách vysazujte měsíčky, cínie, afrikány nebo jiné letničky a na konci sezóny je seřízněte na úrovni země. Kořeny v půdě tlí a zlepšují její strukturu.

Síran vápenatý je známý svou schopností rozrušovat zhutnělou jílovitou půdu. Funguje tak, že nahrazuje sodík vápníkem, který pomáhá jílovým částicím shlukovat se do větších celků, čímž se v půdě vytvářejí kanálky a zlepšuje se odvodnění.

Provzdušňování zhutněné jílovité půdy může přinést okamžité zlepšení odvodnění. Narušením svrchní vrstvy půdy se vytváří provzdušňování kanály pro snadnější proudění vody, čímž se snižuje její hromadění na povrchu. K tomu můžete použít rycí vidle, provzdušňovací válce či boty.

Abyste předešli zhutnění, snažte se vyhnout chůzi nebo práci s jílovitou půdou, když je mokrá. Držte se cest nebo použijte nášlapné kameny v zahradních záhonech, abyste rovnoměrněji rozložili váhu.

Sázejte vhodné rostliny

Poslední slovo o zahradničení v jílovité půdě: Vybírejte rostliny přirozeně přizpůsobené pěstování v jílu. Vždy je lepší pracovat s tím, co máte, než se to snažit zcela změnit. Naštěstí existuje nepřeberné množství krásných rostlin, z nichž si můžete vybrat.