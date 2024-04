Kamčatské borůvky jsou jedlé plody připomínající naše modré bobule, ale vyrůstají z rostliny příbuzné zimolezu. Čtěte dále a dozvíte se vše o tom, jak pěstovat tyto mrazuvzdorné keře plodící lahodné ovoce.

Kamčatské borůvky (Lonicera caerulea var. kamtschatica) jsou opadavé keře z čeledi zimolezovitých (Caprifoliaceae). Jsou známé také jako modrý zimolez nebo zimolez kamčatský a jejich původní vlastí je Sibiř a Japonsko.

Tyto odolné keře s nízkými nároky na péči si v poslední době Češi velmi oblíbili. Na rozdíl od borůvek se jim daří v kyselých i zásaditých půdách a jsou fantastickým doplňkem ovocné zahrady.

Jemné světle žluté květy se objevují v březnu či dubnu a tmavě modré bobule dozrávají od začátku června po opylení květů. Plody vypadají spíše jako podlouhlé borůvky a podobně i chutnají, pouze s ostřejším nádechem malin. Mají tenkou slupku a vysoký obsah vitaminu C a antioxidantů. Ke sklizni jsou připraveny, až když se dužina zbarví do tmavě modré barvy. Sladké plody lze jíst syrové nebo je použít do želé a džemů.

Pro dobrou úrodu je třeba, aby byl modrý zimolez opylován dalším keřem jiné odrůdy, proto je nejlepší kupovat je v párech.

Kamčatské borůvky jsou příbuzné s jinými druhy rodu Lonicera, ale plody mnoha z nich nejsou jedlé, a proto si ověřte, že pěstujete jedlý druh.

Výběr půdy a lokality pro kamčatskou borůvku

Vysazujte je na jaře, kdy nehrozí mrazy, což umožní rostlinám řádně se zakořenit během následujícího léta.

Ideální je dobře odvodněná půda bohatá na organickou hmotu, nicméně snesou jakoukoliv zeminu.

Nevadí jim kyselé ani zásadité pH půdy, což z nich dělá skvělou alternativu pro lidi, kteří mají problémy s pěstováním borůvek.

Pěstujte je na plném slunci, tak si zajistíte bohatou úrodu. Snesou i polostín, ale plodů pak bude méně.

Každý rok na jaře podpořte rostliny aplikací vyváženého hnojiva na bobuloviny, ale nepřehánějte to. Příliš mnoho živin má za následek bujný růst, málo květů, a tak i plodů. Vhodné je i přihnojování kompostem na podzim.

Mulč z dobře kompostované organické hmoty pomůže udržet vlhkost u kořenů a zlepší půdní podmínky.

Jak vysadit zimolez modrý

Keře zimolezu vysazujte na jaře, aby se stihly uchytit před příchodem chladného počasí na podzim. Před výsadbou namočte rostliny na 30 minut do vody. Vykopejte jámu hlubokou jako kořenový bal a 1,5krát širší. Vyjměte rostlinu z květináče, v případě potřeby rozdělte kořeny tak, aby směřovaly ven z balu a netočily se dokola. Umístěte ji do jámy. Zasypte zeminou, jemně utužte a zalijte.

Jak pečovat o kamčatskou borůvku

V první sezóně udržujte půdu vlhkou, v dalších letech je zalévání nutné pouze v extrémně suchých obdobích, protože zimolezy jsou dobře odolné vůči suchu. Rostliny pěstované v nádobách je třeba pravidelně zalévat, zejména v horkém a suchém počasí.

Rostliny zimolezu poskytují včasný zdroj nektaru pro včely, ale pokud je počet opylujícího hmyzu nízký, může být nutné květy opylovat ručně měkkým štětcem. To by mělo zajistit větší úrodu bobulí.

Jak množit kamčatské borůvky

Odrůdy Lonicera caerulea lze pěstovat ze semen, nebo množit z polozralých řízků koncem léta a z tvrdých řízků koncem podzimu nebo v zimě. Keře lze množit také hřížením.

