Kapusta má v kuchyni mnoho využití, navíc je neobyčejně zdravá a chutná. Pokud zvolíte správnou odrůdu, můžete čerstvé hlávky sklízet od května až do ledna.

Pěstování hlávkové kapusty je celkem jednoduché. Je velmi odolná vůči chladu, ozimé odrůdy a růžičkovou kapustu tedy můžete sklízet i v zimě v mrazech. Kapustě nejlépe vyhovují středně těžké hlinité humózní půdy. Raným odrůdám se daří v lehčích půdách s dostatečnou zásobou živin a vláhy.

Hlávková kapusta

Až do –10 °C můžete sklízet kapustu ze záhonů, kam jste ji vysadili v srpnu či září. Pokud předpověď hrozí většími mrazy, stačí kapustu přikrýt slámou nebo na každou hlávku posadit obrácenou zavařovací sklenici a tu pak na noc ještě přehodit slámou, takto vám vydrží velmi dlouho.

Pozdní odrůdy už mají pevné hlávky a nepřirůstají? Nemusíte je sklízet najednou. Stačí si vždy dojít pro čerstvou kapustu nebo třeba jen otrhat pár listů do polévky. K hodně pozdní sklizni se dobře hodí hybridní odrůda Jizera F1. Dobře přezimují také nové hybridní odrůdy Wirosa, Tarvoy nebo Alaska.

Pak jsou tu ještě odrůdy ozimé (Arkta, Iceprince), které se vysévají v srpnu a vysazují v září, mají ale dlouhou vegetační dobu, takže dorůstají až během zimy a sklízet je pak můžete mladé koncem února a dozrálé v březnu a dubnu.

Podívejte se, jak pěstovat růžičkovou kapustu, níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Růžičková kapusta

Dozrává ještě později než hlávková kapusta a dobře snáší mrazivé dny, zejména pokud je přikrytá sněhovou peřinou. Při suché zimě je to horší – nemá totiž ráda střídání teplot ve dne a v noci. Pokud je tedy zima bez sněhu, raději růžičkovou kapustu vykopejte a založte do chladného pařeniště – tam vám pak vydrží až do března.

Vysoce mrazuvzdorné jsou například hybridní odrůdy Rosella F1 a Content F1. Růžičky můžete sklízet postupně, jak dorůstají, lepší než vylamovat jednotlivé růžičky je odříznout celý vrchol košťálu. Na rozdíl od hlávkové kapusty se růžičková také dobře zamrazuje, takže pokud pro ni nechcete chodit na zahradu ve sněhu, můžete ji sklidit a otrhané růžičky nasáčkovat do mrazáku.