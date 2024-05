Pokud hledáte zajímavé ovoce, je kdouloň pro vás ta pravá. Rozložitý strom vás na jaře okouzlí velkými květy, které patří k nejkrásnějším, a na podzim poskytne fantasticky vonící ovoce, z něhož můžete připravovat zavařeniny a cukrovinky. Zaujala vás?

Česko má bohatou historii v ovocnářství, ale od poloviny 20. století se počet sadů snížil a tradiční plodiny, jako je kdoule, upadly v nemilost. Toto „zapomenuté ovoce“ evokuje staré kuchařské knihy, středověké hostiny a kuchyně plné měděných pánví.

Kdouloň patří mezi nejstarší kulturní rostliny. Pochází z Kavkazu, odkud se rozšířila do Persie a po starověkých obchodních cestách dál do Evropy. U nás se pěstuje od středověku.

Proč mít na zahradě kdouloň

Jsou to úžasně krásné stromy, které se uplatní zejména jako solitéra. Moderní kompaktní kultivary lze také pěstovat v nádobách.

Kdouloň obecná (Cydonia oblonga) vzhledem připomíná jabloň a dosahuje výšky 4 až 6 metrů. Na jaře kvete velkými bílými a narůžovělými květy.

Recept na kdoulový kompot

Kdouloně jsou samosprašné, takže dobrou úrodu získáte i s jedním stromem. Obvykle začínají plodit ve věku pěti až šesti let. Na podzim tvoří malvice jasně žluté barvy, které mají tvar hrušky nebo jablka s velmi tvrdou slupku pokrytou jemnými chloupky.

Chuť kdoulí je svíravá, kyselá až nahořklá, a proto se nedají jíst zasyrova. Pošírujte je, poduste nebo upečte, udělejte z nich kompot nebo pyré. Vysoký obsah pektinu je předurčuje k výrobě aromatických džemů.

To, co je odlišuje od jiného ovoce, je jejich úžasné aroma. Dříve se dávaly do skříní k ovonění prádla a pár kdoulí v míse na stole dokáže provonět celý byt.

Pozor! Neplést kdoulovec s kdouloní

Vzhledem k podobnosti názvu lidé často zaměňují kdouloň (Cydonia) s kdoulovcem japonským (Chaenomeles), trnitým keřem pěstovaným pro své jarní květy. Ten také vytváří aromatické plody, ale ty jsou mnohem menší, a přestože jsou jedlé, nestojí za to je konzumovat.

Aby to nebylo úplně jednoduché, existuje také kdoulovec čínský (Pseudocydonia sinensis), který je méně rozšířený, ale tvoří atraktivní, kompaktní strom s aromatickými plody, které lze vařit stejným způsobem jako kdoule.

close info Orest lyzhechka / Shutterstock zoom_in Kdouloně jsou úžasně krásné stromy, které se uplatní zejména jako solitéra

Jak pěstovat kdouloň

Mladé stromy vysazujte v období klidu od listopadu do března. Vyberte teplé, slunné a chráněné místo, protože květy se brzy otevírají, takže jsou náchylné k poškození mrazem. Slunce je zase nutné pro dozrávání plodů.

Poskytněte kdouloni dostatek místa, volně stojící stromy v dospělosti dosáhnou výšky 4-6 m a rozpětí 4-5 m, v závislosti na podnoži, poloze a typu půdy.

Kdouloně snášejí různé typy půd, ale v lehkých se jim bude dařit lépe. V létě mají rády trochu vlhkosti, ale vyhněte se výsadbě na místa náchylná k přemokření. Do půdy přidejte před výsadbou dostatek organické hmoty a po výsadbě dobře zamulčujte, abyste snížili odpar.

Stromek v květináči před výsadbou důkladně zalijte, prostokořennou rostlinu na půl hodiny postavte do kbelíku s vodou.

Pro zvýšení plodnosti je brzy na jaře přihnojte univerzálním hnojivem s vysokým obsahem draslíku. Jednou za několik let můžete také použít síran amonný, zejména v lehké, písčité půdě.

Kdouloně pěstované v nádobách hnojte na jaře a v létě jednou za čtrnáct dní tekutým hnojivem s vysokým obsahem draslíku. Jednou za několik let je přesaďte do větší nádoby. Používejte hlinitopísčitý kompost bez rašeliny.

Tyto stromy nepotřebují příliš prořezávat, stačí během zimy odstranit odumřelé nebo poškozené větve.

Plody sklízejte od října, kdy se jejich barva změní ze světle žluté na sytě zlatou. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené, a uskladněte je v bednách na suchém a tmavém místě.

Zdroj: theenglishgarden.co.uk, barlife.cz, rhs.org.uk

