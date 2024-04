Sklízení vlastních brambor udělá radost každému zahrádkáři. Víte ale, kdy sázet brambory, aby byla vaše úroda kvalitní a bohatá? Ať už sázíte na velkém poli, nebo na malém záhonu, při dodržení následujících rad neuděláte chybu.

Brambory vypěstujete v podstatě kdekoliv, výjimkou jsou pouze zamokřené půdy, kde se jim dařit nebude. Nejvíc ocení lehčí až středně těžké humózní půdy, nevhodnější je písčitá nebo hlinitopísčitá. Brambory ocení také přísun draslíku.

Kdy sázet brambory?

O vhodném času k sázení brambor rozhoduje zejména počasí a lokalita, kde je budete pěstovat. Brambory se obvykle vysazují od začátku dubna do poloviny května. A to do mělkých brázd, ideálně 30 cm od sebe. Řádky by měly být vzdálené asi 70 cm od sebe.

Kdy sázet rané brambory?

S výsadbou raných brambor můžete začít v polovině března. V severních oblastech je však vhodné pár týdnů počkat – až odezní i poslední mrazy.

Půdu na výsadbu brambor si nejprve připravte

Půdu na sázení brambor můžete připravovat už na podzim. Nejprve půdu důkladně zryjte a zapravte do ní kompost či chlévský hnůj. Zpracování půdy má velký vliv na to, jak se bude bramborám v nadcházející sezoně dařit.

Brambory potřebují kyprou půdu, pokud by byla příliš tuhá, bude úroda menší. Začátkem jara, kdy budete kypřit a vláčnit, přidejte také hnojiva. Konkrétně síran amonný, síran draselný a superfosfát – v dávkách 30, 40 a 50 g na metr čtvereční půdy.

Jaké brambory jsou vhodné na pěstování?

Ve světě existuje více než 5 000 odrůd brambor. Vybírat si můžete rané i pozdní odrůdy. Několik variant je i z hlediska barvy slupky. Chcete brambory moučné? Nebo voskové? Odrůdy brambor vybírejte podle toho, co z nich budete vařit nejčastěji. Podle varného typu se rozdělují podle označení A, B, C a D. Velmi oblíbené odrůdy jsou Adora, Adela, Marabel nebo Elfe.

