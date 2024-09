Pěstujete brambory, ale nevíte, kdy je ten správný čas na sklizeň? Naučte se, jak rozpoznat zralost brambor pomocí jednoduchých znaků, jako je barva natě a další vizuální indicie.

Brambory jsou základní složkou mnoha pokrmů, od bramborového salátu po knedlíky. Jejich pěstování má hlubokou historii a významný vliv na evropskou ekonomiku a kulturu. A přestože jejich pěstování opadlo, i dnes se stále pěstují na zahradách po celém světě. Jak ale poznat, že jsou brambory připravené ke sklizni?

Brambory naznačují svou zralost především skrze vzhled natě. Jakmile nať začne žloutnout a polehávat, je to jasný signál, že se blíží čas sklizně. U raných odrůd můžete sledovat kvetení – když květy odkvetou, brambory jsou připraveny. U pozdních odrůd je hlavním indikátorem zasychání a odumírání natě.

Je dobré také odhrnout půdu pod jednou rostlinou a podívat se na hlízy. Zralé brambory se snadno oddělí od podzemních oddenků a mají pevnou slupku. Pokud jsou hlízy malé a neoddělují se snadno, nechte je ještě nějaký čas růst.

Jak správně sklízet brambory

Sklizeň brambor nejlépe provádějte za suchého počasí, kdy je země proschlá. Použijte rycí vidle, které zasunete do země daleko od stonku rostliny, aby nedošlo k poškození hlíz. Jemně zvedněte zeminu a brambory vyjměte.

Pokud některé z nich poraníte, neskladujte je dlouhodobě, ale co nejdříve je spotřebujte. Nahnilé nebo poškozené brambory nejezte ani neskladujte.

Další tipy nejen o sklizni brambor najdete níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Jak skladovat brambory po sklizni

Po sklizni nechte brambory několik hodin oschnout na vzduchu, ale vyhněte se přímému slunci. Největší chybou je skladování brambor na jedné velké hromadě. Hlízy uložte do přepravek nebo síťových pytlů, kde mohou volně dýchat. Před přesunem do sklepa je nechte na 2–3 týdny ve vzdušné a suché stodole či kůlně, kde teplota není příliš vysoká. Ve sklepě by pak teplota měla být stálá, ideálně mezi 4 a 6 °C.

Pamatujte, že brambory nejsou vhodné k dlouhodobému skladování, pokud jsou omyté, proto je myjte až těsně před spotřebou. Dobře skladované brambory vydrží celou zimu a mohou sloužit jako zásoba pro celou rodinu.

Co s natí?

Nať brambor je jedovatá a neměli byste ji konzumovat. Pokud není napadena plísní bramborovou nebo mandelinkou, můžete ji ale kompostovat. V opačném případě je lepší ji spálit nebo zlikvidovat v kontejneru na bioodpad.