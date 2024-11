Správná příprava kompostu na zimu může zajistit, že si na jaře užijete kvalitní a výživný kompost, který přispěje k růstu a zdraví vašich rostlin. Poradíme vám, jak kompost chránit před mrazem, jak ho správně vrstvit a jaké materiály v zimě do kompostu přidávat.

V zimě chlad zpomaluje proces rozkladu, to ale neznamená, že musíme nechat kompost svému osudu. Jak o kompost na podzim a v zimě správně pečovat, aby zůstal v co nejlepší kondici a byl připravený pro použití v novém vegetačním období? Naučíme vás, jak kompost ochránit, co do něj přidávat, čemu se vyhnout a jak zajistit, že bude na jaře plný živin.

Jak ochránit kompost před zimními mrazy

Chladné počasí zpomaluje rozklad organického materiálu, proto je klíčové kompost před zimou správně izolovat. Nejjednodušší metodou je přikrýt ho fólií, plachtou nebo slámou. Tento krok pomůže udržet teplo uvnitř kompostu a ochrání ho před přímým kontaktem s mrazem.

Pokud je váš kompost umístěn v dřevěné ohrádce, přidejte na její boky izolační vrstvu. Vhodným materiálem je například sláma, listí nebo staré kartony. Takto zajištěný kompost bude stále pracovat.

Správné vrstvení kompostu na podzim

Vrstvení je základem úspěšného kompostování a na podzim je ještě důležitější. Doporučuje se dodržet pravidlo střídání zelených a hnědých vrstev. Zelenou vrstvu mohou tvořit například kuchyňské zbytky, zatímco hnědou vrstvu zajistí listí nebo suché větvičky. Tyto vrstvy pomohou udržet rovnováhu mezi dusíkem a uhlíkem, což je pro zdravý kompost zásadní.

Před zimou je také vhodné kompost neotáčet, protože tím přispíváte k tepelným ztrátám. Jakmile teplota v hromadě klesne pod 4 °C, není v ní velká mikrobiální aktivita, takže není třeba ji otáčet. Pokud však nastane teplé období, klidně hromadu obraťte, aby se provzdušnila.

Zopakujte si základní pravidla kompostování níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Co do kompostu přidávat v zimě

I v zimních měsících můžete do kompostu přidávat nové materiály, jen je třeba věnovat pozornost tomu, co a v jakém množství přidáváte. Výborné jsou například kuchyňské zbytky, jako je zelenina a ovoce. Vyvarujte se však velkého množství citrusů, které mohou zvyšovat kyselost kompostu.

Dále je možné přidávat kávové zbytky nebo čajové sáčky. Pokud přidáváte větší množství materiálu, je dobré ho vždy zasypat vrstvou listí či slámy, aby byl kompost rovnoměrně vrstven a nedocházelo k zahnívání.

Jak zajistit kompostu dostatek vzduchu

Přestože v zimě kompost pracuje pomaleji, stále potřebuje přístup ke vzduchu. Pokud je váš kompost uzavřený, otevřete ho občas, aby se vyvětral.

Větrání je důležité, aby kompost nezahníval a nedegradoval. V případě otevřeného kompostu zkontrolujte, zda materiál není příliš mokrý – pokud ano, přidejte suché listí nebo papír, který vlhkost nasaje. Dostatek vzduchu pomůže kompostu zůstat zdravý a aktivní, i když teploty klesnou pod bod mrazu.