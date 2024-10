Ne každý má zahradu, na kterou může umístit kompostér, ale založit si kompost může opravdu každý, a to přímo v kuchyni. Existuje několik možností, jak zpracovávat kuchyňský odpad bez toho, aniž byste s každou mísou bramborových slupek běhali k hnědé popelnici. Navíc jsou kompostovací nádoby velmi estetické, a hlavně nesmrdí.

Místo toho, abyste zbytky jídla vyhazovali do běžného koše, dáte je do kompostéru. Tyto speciální nádoby vytvoří vhodné prostředí pro bakterie a houby, které organické materiály rozloží. Proces pokračuje, dokud se ze zbytků jídla nestane cenná směs, která vyživuje půdu a podporuje růst rostlin.

Výhody kompostování kuchyňského odpadu

Když z kuchyňského odpadu vyrobíte kompost, získáte přírodní a na živiny bohatý půdní doplněk, který zlepšuje strukturu půdy, usnadňuje proudění vzduchu a pomáhá zadržování vody, což významně ovlivňuje kvalitu úrody.

Kompostování podporuje udržitelné zahradnické postupy. Uzavírá cyklus tím, že recykluje zbytky potravin a vrací je zpět do půdy, čímž snižuje závislost na syntetických hnojivech a chemických přísadách.

Také jde o praktický způsob, jak se dozvědět o životním prostředí a dopadu našeho každodenního jednání. Je to také vynikající příležitost pro vzdělávání dětí, které se tak dozvědí více o tom, jak to v přírodě funguje.

Jaké druhy potravinového odpadu lze kompostovat?

Zbytky ovoce a zeleniny: slupky, jádra a všechny části ovoce a zeleniny, které nejsou jedlé

Čajové sáčky, kávová sedlina a filtry, pokud z nich před kompostováním odstraníte veškeré sponky nebo syntetické materiály

Drcené vaječné skořápky

Skořápky vlašských ořechů, mandlí nebo pistácií

Zbytky chleba, vařené rýže, těstovin a jiných obilovin

Řezané květiny a pokojové rostliny

Bylinky a koření

Tekutiny bohaté na živiny: zbytky zeleninového vývaru nebo vody použité k vaření zeleniny

close info The Rook / Shutterstock zoom_in Bokashi je jednoduchý proces, kdy se zbytky z kuchyně (včetně vaječných skořápek) skládají do kbelíku a prokládají bokashi směsí obsahující sušené bakterie

Metodou bokashi

Bokashi je japonská metoda, která na rozdíl od běžného kompostování, co vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu, funguje na principu anaerobní fermentace.

Pro domácí kompostování budete potřebovat bokashi nádobu, která disponuje dvojitým dnem a výpustním kohoutem. Jedná se o poměrně jednoduchý proces, kdy se zbytky z kuchyně (včetně vaječných skořápek) skládají do kbelíku a prokládají bokashi směsí obsahující sušené bakterie. Každou vrstvu je třeba důkladně stlačit, aby se z ní dostal vzduch.

V kbelíku se zbytky fermentují a tekutina je odváděna falešným dnem do spodní nádoby. Až se kbelík naplní, uzavřete jej a nechte 2-4 týdny plně zkvasit.

Po fermentaci vznikne předkompost, který můžete přidat do velké hromady kompostu, nebo zakopat do země, kde se dokončí celý rozklad, což může trvat v závislosti na ročním období, typu, teplotě a vlhkosti půdy jeden až dva měsíce. Kompost tedy vznikne až po zapracování do půdy. Má však mnohonásobně vyšší hnojivý efekt než klasický.

Tekutinu, která vzniká fermentací, můžete už po 14 dnech stáčet a používat jako hnojivo pro pokojové rostliny. Předtím ho ale musíte zředit 1 : 100 (1 dcl na desetilitrovou konev). Nezředěnou šťávu je možné využívat pro čištění odtoků v koupelně a kuchyni, zamezuje totiž vzniku pachů a zároveň dokáže potrubí vyčistit od řas a škodlivých bakterií.

Vermikompostování

Podívejte se, jak začít

Zdroj: Youtube

Tato metoda, známá také jako žížalí kompostování, spočívá v krmení žížal rostlinnými zbytky, skořápkami, kávovou sedlinou, čajem apod., nepřidáváme zbytky živočišného původu!

Kompostovací nádobu můžete koupit, nebo vyrobit. Skládá se z několika pater a spodní nádoby na sběr tekutiny. Jednotlivá patra musí být perforovaná. Do horní nádoby přidáváte odpad. Když ji naplníte, přidáte nahoru další patro a plníte ho. Mezitím žížaly odvádějí svou práci. Důležité je udržovat obsah vlhký.

Budete také potřebovat násadu kalifornských žížal, které odvedou veškerou práci a kuchyňské zbytky promění v úžasný kompost, a ještě dodají cenné tekuté hnojivo, žížalí čaj. Toto vynikající kapalné hnojivo doporučujeme smíchat s vodou v poměru 1 : 1 a použít na rosení nebo zálivku pokojovek.

close info vecstock/Freepik.com zoom_in Budete také potřebovat násadu kalifornských žížal, které odvedou veškerou práci a kuchyňské zbytky promění v úžasný kompost

Elektrický kompostér

Pro ty, kteří milují různé elektrické vychytávky a hračky, bude zajímavý některý z elektrických kompostérů. Jejich výhodou je, že na rozdíl od většiny běžných kompostérů umí zpracovat i živočišný odpad. Práce s nimi je jednoduchá a veškerou práci a péči odvedou za vás. Jsou osazeny pachovými filtry, které zaručí, že v kuchyni neucítíte ani minimální zápach. Výsledkem je opět kompost, který udělá radost vašim pokojovým rostlinám.