Přírodní bazény a koupací jezírka se stávají stále populárnějšími prvky moderních zahrad. V rámci soutěže Koupací jezírko roku 2024 vám představíme tři nejlepší biobazény, které vynikají nejen estetickou kvalitou, ale i inovativními technologiemi.

Letos se již po šesté vydali porotci soutěže Koupací jezírko roku na svoji Tour de Pond napříč republikou, aby zhodnotili devět přihlášených děl. Trojici nejlepších vám představíme dnes, na další projekty se podíváme za pár dnů.

Převládajícím typem děl byly v letošním ročníku biobazény neboli přírodní bazény. Jedním z možných důvodů je, že pro jejich výstavbu není nutná tak velká plocha jako v případě koupacích jezírek. Pro vysvětlení je potřeba připomenout, že z hlediska principu čištění vody koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.

Důležitá je kvalita vody

Kvalitu vody v koupacím jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat směrné hodnoty do 0,035 mg/l Pcelk. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňují odsáváním sedimentů a pravidelným řezem rostlin.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén v zahradě dvou světů

Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu, jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Odumřelý zooplankton a ostatní sediment se usazují na dně jezírka.

Živiny jsou v sedimentu nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody v rozpuštěné formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu dříve, než zmineralizuje, odstraníme živiny z tohoto koloběhu.

Cirkulace vody v biobazénech

Biobazény (přírodní bazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou imitující horský tok. Snížení obsahu živin ve vodě v tomto případě zajišťuje nárůst biofilmu v biofilmových fitrech různého provedení a s různými náplněmi s velkým protékaným aktivním povrchem.

Nárůstem v biofilmu, který se chová jako společenství jednoduchých rostlinných organismů, dochází ke spotřebě živin obsažených v protékající vodě tak, aby obsah celkového fosforu byl redukován až do směrné hodnoty 0,010 mg/l. Biofilm postupně narůstá na povrchu náplně biofilmového filtru za předpokladu neustálého průtoku okysličené vody a musí být pravidelně odstraňován.

Využití dešťové vody

V kategorii koupací jezírko se letos objevila dvě díla, jejichž koncept využívá k napouštění či dopouštění dešťovou vodu. Hospodaření s dešťovou vodou je v současnosti jistě velké téma, nicméně její využití jako zdrojové vody pro zařízení určená ke koupání má mnohá úskalí.

Dešťová voda má takovou kvalitu, jaké je prostředí, ve kterém spadla. Je naprosto nutné, aby voda byla pouštěna do jezírka přes filtr, který odstraní nejen prachové částice, ale například zrna pylu, která představují významný vnos fosforu. Metody, kdy je dešťová voda zachycena v nádrži a pak je pouštěna do jezírka, je nutno hodnotit dle procesů, které v těchto nádržích probíhají.

Fotografie v galerii vám ukážou zejména estetickou a kompoziční kvalitu, texty byly převzaty z hodnocení soutěže, jejich autorem je jeden z porotců, krajinářský architekt Petr Mičola. Technické a technologické popisy jsou převzaty z podkladů od přihlašovatelů, kteří jsou odpovědni za jejich správnost.

1. místo: Biobazén v zahradě dvou světů

Když se otevřou dřevěná vrata původního jihočeského statku, objeví se cesta dlážděná žulovou kostkou, která je jakousi demarkační linií dvou světů. Tím prvním jsou hospodářské objekty, kůlna, garáže, stodola a vrata do dalších prostor. Výškové rozdíly jsou dorovnány kamennými zídkami lemujícími záhony trvalek, běžící přesně a přísně a nedbají, když se jim do cesty postaví kámen. Prostě jej pohltí do své přesnosti. Tady vládne kámen.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén v zahradě dvou světů

Druhému světu vládne beton. Je to moderně vybavený dům se sezením pod mohutnou střechou terasy lemovanou zvýšenými záhony z litého betonu, designovými květináči a skleníkem. Za ním je šikovně ukrytý pracovní pult pro přesazování rostlin, záhon s rajčaty a o kousek dál s okurkami. Mezi terasou a skleníkem, v mlatovém povrchu, jsou zvýšené záhony se zeleninou a bylinkami, ale rostliny se potulují všude kolem a trousí se mezi dlaždicemi.

Za kouskem trávníku je rozsáhlá paluba, do které je integrovaný bazén. Jednoduchý obdélník, jako by byl jen dalším záhonem. Lehátka lákají k odpočinku a schody patrné pod hladinou k sestoupení do vody. Klidná voda zrcadlí okolní střechy, koruny stromů a nebe. Zrcadlení vody inspirovalo k myšlence vytvořit ještě další iluzi - pomocí skutečných zrcadel opticky zvětšit prostor, otevřít ho, posunout zahradu ještě dál.

Autor projektu a zhotovitel: Landeco Ing. Pavel Hofman

Další zhotovitelé: Green engineering, s. r. o. – technologie biologické filtrace, hydroizolace, podhladinová lamela, Martin Menšík – dřevěná terasa, AM STEEL – ocelová konstrukce

Místo: Malšice

Koupací část: 25 m 2

Realizace: 2021

2. místo: Biobazén u hřebínkového splávku

Dům teprve bude, ale zahrada se už rýsuje. Vzniká na okraji pole, pod korunami stromů, v rozlehlé části za starou stodolou. Je to pokusná plocha, kde se hledá, jak tady či jinde porostou trvalky, jak se bude sedět na dubových trámech ve svahu, jestli jsou dobře umístěna křesílka u ohniště a jestli je káď s vodou praktická a účelná.

Biobazén je vlastně také káď, ne už úplně novinka, ale pořád velmi působivé dřevěné stěny dávají vodě zvláštní nádech. I ten je výzkumným úkolem, který má prokázat, že nový typ filtrace bude udržovat vodu čistou.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén u hřebínkového splávku

Zatím se v ní usadili žáby a odmítají prostor opustit. Možná že ony jsou důkazem v budoucnu dobře fungující filtrace. Na obdélníkové hladině jezírka „plave“ řádek dřevěných šlapáků, nejsou však jen estetickým doplňkem, můžete se po nich vydat až k hřebínkovému splávku.

V mělkém dřevěném korýtku voda protéká patnácti drážkami, a vytváří tak stejný počet samostatných splávků. Vody padají na hladinu a každý pramínek formuje svoji vlastní samostatnou bublinovou variaci spojující se v jeden pás, jenž tvoří oku lahodící dojem podporovaný jemným zvukem vody.

Stěžejní myšlenkou tohoto projektu je propojení zdánlivě přírodně vzdálených částí zahrady s přírodními krajinami. Pozemek, ač začíná v centru obce Myslov na návsi, končí těsným kontaktem s krajinou.

A právě krajina, výhledy, práce s terénem a zároveň napojení na život v zahradě jsou hlavní myšlenky řešení. Vstupní podklady byly založeny na osobní prohlídce místa a změření výšek stávajícího terénu a také na geologickém průzkumu, který určil maximální možnou hloubku přírodního bazénu. Nedílnou součástí podkladů byly historické fotografie a mapy i informace od starousedlíků.

Zahrada byla třicet let neudržovaná, v místě výstavby přírodního bazénu se nacházelo velké množství náletových dřevin, které byly postupem času i s kořeny odstraněny. Počítá se s generační obměnou stromů, které sice byly zachovány, nejsou však perspektivní. Terén byl mírně svažitý a tento sklon byl využit k vytvoření dvou etáží.

Nosná myšlenka výstavby přírodního bazénu se nesla ve znamení: “REUSE - REDUCE - RECYCLE”. Udržitelnost a snižování produkce CO 2 při tvorbě zahrad a výstavbě přírodních bazénů by neměly být pouze prázdné fráze, pro Atelier A57 jsou nosným pilířem tvorby. Využívání lokálních materiálů, znovu použité materiály či využití zbytků z realizací, to jsou hlavní devízy díla. Aktivní snižování množství CO 2 je velmi diskutované téma a volba materiálů při výstavbě tohoto biobazénu upřednostnila vždy co nejmenší produkci CO 2 .

Zhotovitel: Atelier A57, s. r. o.

Autor projektu: Ing. Jana a Václav Mudrovi

Místo: Myslov

Realizace: 2022-2024

Plocha: 32 m 2

Uděleno zvláštní ocenění za výzkum, inovátorství a vývoj technologie pro přírodní bazény

3. místo: Biobazén pro kondiční plavání

Biobazén dlouhý osmnáct metrů je dominantou pobytového prostoru. Už při prvním pohledu je vidět, kde končí vize architekta a začíná improvizace zahradníka. Dům má jasný, kompaktní půdorys a vůči vstupu se ukazuje svojí nejkratší stranou s venkovním sezením. Sezení je za vodou stejně jako chodník. Se zahradou je propojeno mostkem, mohl by být padací.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén pro kondiční plavání

Tak trochu to vypadá jako hrad s vodním příkopem. Přírodní bazén svou délkou opravdu slouží pro kondiční plavání. Je dominantou pobytového prostoru a zahradu mírně odsunuje na vedlejší kolej. Zahrada bohužel nectí vyšší kompoziční cíl, nedoplňuje dům a je jen zelení, která se snaží oddělit souseda.

V biobazénu se lidé koupou v měkké chemicky neupravené vodě. Čisticí systém je založen na vytvoření chemicko-biologické rovnováhy s nízkým obsahem prvků, které podporují růst řas a sinic (dusík a fosfor).

Koupací zóna o ploše 122 m2 je ohraničena umělým rozhraním s minimální hloubkou 2 m. Samostatné skimmerové jezírko využívá systému biofilmových filtrů Hydrobalance. Čisticí část je zakryta třemi segmenty z tropického dřeva, které se dají odklápět.

Cirkulace vody je umělá pomocí čerpadla umístěného mimo koupací zónu biobazénu. Cirkulace zajišťuje čištění vodní hladiny přes skimmerovou klapku do filtrační zóny, odkud je voda odváděna zpět do koupací části.

Základní funkce, kterou zajišťují rostliny v břehové zóně o ploše 15 m2, je estetická. Čištění vody napomáhají rostliny pouze jako úkryt pro zooplankton, který pomáhá filtrovat vodu. Rostliny jsou vysazeny do speciálního substrátu, který zamezuje uvolňování živin do vody a zároveň pomáhá v růstu rostlinám. V této části je proudění omezeno a hladina by postupem času měla zarůst vegetací, takže občasný výskyt řas na bázi rostlin nebude viditelný. Zajímavým prvkem je řeka z kamínků s přelivem osázená lekníny.

Zhotovitel: Gabriel, s. r. o.

Autor projektu: Studio Reaktor, s. r. o.

Místo: Černošice

Realizace: 2021/2022

Plocha: 136 m2

Porota soutěže:

Ing. Petr Formánek, znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: vodohospodářské stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, FORTINA PROJEKT, s. r. o.

Ing. Petr Mičola, autorizovaný krajinářský architekt, ateliér Gerten, s. r. o.

Ing. Martin Pecina, jednatel společnosti Pecina, s. r. o., člen ABAJ

Ing. Jakub Urbanec, obchodní zástupce společnosti OASE

Podrobnější informace si můžete přečíst také na webových stránkách soutěže https://www.abaj.cz/2024.