Asi nic nezpříjemní atmosféru vašeho domova tak jako rostliny. Ale ani ty nejvěčnější pokojovky nepřekonají kytici čerstvě řezaných květin, co si v létě přinesete ze zahrady. Které letničky jsou nejvhodnější do vázy a je snadné je pěstovat?

Ať už dáváte přednost jediné cínii ve štíhlé váze, abyste vykouzlili čistý minimalistický vzhled, nebo svou kytici lučních květin raději naaranžujete do zavařovací sklenice, založte si vlastní záhonek letniček k řezu, abyste nemuseli utrácet peníze za pugéty květin, které k nám přicestovaly přes půl světa. Jednoletky jsou navíc milovány opylovači a stejně krásně jako ve váze vypadají na zahradě. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou.

Pro řez vždy hledejte rostliny, které poskytnou nápadné a odolné květy nejvhodnější pro řezaná aranžmá.

4 tajemství úspěchu s řezanými květinami

Pokud plánujete na zahradě vysít záhonek s letničkami k řezu, předem si rozmyslete několik věcí, které zajistí úspěch při pěstování a pomohou vám vytvořit krásná aranžmá.

1. Krásné květy po celou sezónu

Vyberte si takovou směs rostlin, které nabízí širokou škálu květů od časného jara až do podzimu. Plánování pestrého rozložení po celé vegetační období zajistí, že se budete těšit z kytic měsíc co měsíc a nedostanete se do situace, kdy nebudete mít co dát do vázy.

2. Aby krásně kvetly…

Při výběru květin je důležité věnovat pozornost požadavkům na světlo. Většina letniček potřebuje přibližně osm hodin slunce denně. Proto v zahradnictví, až budete vybírat svou kolekci, nepodléhejte pouze dojmům: „Jé, to se mi líbí!“, ale pečlivě čtěte nároky na pěstování a slunce. Než se vydáte na nákup semen nebo sazenic, projděte si zahradu a zjistěte, jaké světlo je tam, kde hodláte záhonek řezaných květin zřídit.

3. Pro bohaté a dlouhé kvetení

I když budete pravidelně obměňovat svou domácí květinovou výzdobu, je nepravděpodobné, že využijete všechny květiny. Když budete odřezávat odkvetlé květy, rostliny nasadí nové a vy budete stále mít co dát do vázy.

4. Hlídejte výšku

Při výběru konkrétního kultivaru k řezu hledejte odrůdy, které jsou vysoké alespoň 40 centimetrů. Květiny s vyššími stonky umožňují větší kreativitu při tvorbě aranžmá. Vždy je můžete zkrátit, aby se vešly do nižších váz.

Nejkrásnější letničky k řezu:

Nestařec

close info Татьяна z Pixabay.com zoom_in Nestařec

Vykvétá v několika krásných odstínech od jasně bílé, fialové, levandulové až po fantastickou nebeskou modř. Jeho květy připomínají malé bambulky. Nestřadec má rád plné slunce, ale zvládne i polostín. Tato květina dává přednost dobře propustné půdě a kvete od poloviny léta až do podzimu. Při nákupu dejte pozor, abyste vybrali kultivar vysoký 40-60 cm, protože se prodávají i odrůdy, které dorůstají jen 25 centimetrů.

Chrpa

close info Hans Linde z Pixabay.com zoom_in Chrpa

Chrpa může mít bílé, růžové, levandulové nebo modré okvětní lístky. Jsou vynikající volbou pro zahradu s řezanými květinami, protože mohou dorůst až do výšky dvou metrů. Jedná se o další sluncemilovnou květinu, která má ráda vlhkou, dobře propustnou půdu.

Krásenka

close info Manfred Richter z Pixabay.com zoom_in Krásenka

Milujeme je pro jejich křehkost a vzdušné okvětní lístky v zářivě růžové a bílé barvě. Pěstujte krásenky pro svá domácí aranžmá a těšte se z množství opylovačů, které přilákají do zahrady. Tyto květiny dávají přednost plnému slunci a dobře propustné půdě. Jejich krásné zelené listy lze také použít do aranžmá. Kvetou až do zámrazu.

Hvozdík

close info Ellen Chan z Pixabay.com zoom_in Hvozdík

Hvozdíků existuje celá řada, často jsou nízké, a k řezu se proto nejlépe hodí hvozdík Pontederův, který je vysoký 40 cm. Díky svým pevným a štíhlým stonkům je fantastickou květinou do kytic. Jedná se o další rostlinu, jejíž šedozelené listy tvoří krásný středobod aranžmá. Pěstujte tyto drobné karafiátky na plném nebo částečném slunci.

Máky

close info Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ z Pixabay.com zoom_in Mák

Nejenže tyto nápadné květy vypadají úžasně v aranžmá z řezaných květin, ale jejich semenáčky dodají vizuální přitažlivost i kyticím. Vyberte si odrůdu, která produkuje i maková semena, a vaše máky budou více než jen zahradní pastvou pro oči, užijete je i na talíři.

Hledík

close info Cai z Pixabay.com zoom_in Hledíky

Další stonková květina, která nabízí obrovskou škálu barev a vzorů. Sbírejte je, když se jednotlivé květy na jednom stonku otevřou. Dávají přednost plnému slunci a dobře propustné půdě. Navzdory svému choulostivému vzhledu jsou poměrně odolné a přežijí i mírnou zimu do další sezóny.

Slunečnice

close info dewdrop157 z Pixabay.com zoom_in Slunečnice

Pokud mají dostatek slunce, rostou úplně samy. Kromě standardních žlutých okvětních lístků s klasickým tmavě hnědým středem se slunečnice vyskytují v mnoha plamenných odstínech. Při výběru odrůdy se ujistěte, do jaké výšky dorůstají, protože některé mohou dosáhnout výšky až čtyř metrů!

Cínie

close info 9883074 z Pixabay.com / cínie zoom_in Cínie

Na těchto květinách je prostě něco úžasně zábavného. Jsou veselé a mají ty nejúžasnější barvy, květy mohou být jednoduché i plné. A také rychle rostou. Dopřejte jim plné slunce a vlhkou, ale dobře propustnou půdu, abyste se mohli těšit z těchto řezaných a opětovně kvetoucích květin po celou sezónu.

Zdroj: ruralsprout.com, bhg.com