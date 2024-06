Hledáte letničky, které vydrží letní úpal přímého slunce, a přitom zůstanou jejich květy nedotčené a celé léto krásné? Připravili jsme seznam odolných jednoletých rostlin, které se snadno pěstují a rychle vykvetou.

Letničky nesmí chybět na žádné zahradě. Mají mnoho výhod, mezi něž patří snadné pěstování, odolnost vůči vysokým teplotám, a většina z nich si hravě poradí se suchem. Kvetou bohatě a velmi dlouhou dobu, mnoho z nich odchází až s prvními mrazíky. Milují je opylovači a skvěle se hodí k řezu.

Při zakládání nových trvalkových záhonů jsou nepostradatelné, protože rychle zaplní prázdná místa, zabrání růstu plevelů a pomohou vytvořit okamžitý efekt kvetoucí zahrady.

Dvouzubec prutolistý (Bidens ferulifolia)

Dvouzubec prutolistý

Dvouzubce, které jsou extrémně odolné vůči teplu a suchu, budou po celé léto zahalovat stěny nádob záplavou barevných květů připomínajících kopretiny. Vzhledem k tomu, že mají široce rozprostřený, mírně tuhý habitus, fungují také jako vynikající půdní pokryv.

Slunečnice (Helianthus annuus)

Slunečnice

Každý zahrádkář by měl pěstovat alespoň několik slunečnic: Ať už kvůli jedlým semenům, které potěší ptáky, nebo kvůli krásným květům, co tak nádherně vypadají ve váze. A hlavně tato působivá letnička dodá okrasným záhonům výšku a do zeleninové zahrady přiláká opylovače. Kromě tradičních žlutých odrůd se můžete podívat i po nových kultivarech v celé škále barev.

Hledík větší (Antirrhinum majus)

Hledík větší

Nezbytný doplněk do každé zahrady, ať už k řezu, nebo pro potěchu opylovačů. Snadno se pěstuje ze semen a můžete si vybrat z různých výšek a nekonečné palety barev. Tato staromódní letnička nikdy ze záhonů nezmizí.

Ostálka / Cínie (Zinnia elegans)

Cínie

Ať dáváte přednost kratším stonkům a jasným barvám, nebo vyšším rostlinám v elegantních korálových odstínech, cínie splní všechny vaše estetické nároky. Výrazné květy si přímo říkají o to, abyste je nařezali do vázy, a přitom jich na záhonech zůstane dostatek, abyste se z nich mohli těšit při každodenní procházce po zahradě. Cíniím se daří v horku, proto s výsadbou vyčkejte až do června. Jinak jsou naprosto bezproblémové a skvěle snáší sucho. K dispozici jsou formy s jednoduchými i dvojitými květy.

Krásenka (Cosmos bipinnatus)

Krásenka

Tato nepřehlédnutelná krás(en)ka se snadno pěstuje ze semínek a zaslouží si místo v každé zahradě. Statné rostliny velikosti keře s peříčkovým olistěním nabízejí scénu pro letní představení kopretinovitých květů v odstínech červené, růžové, bílé nebo bledě citronové, z nichž každý má výrazné žluté oko. Dlouhé stonky jsou snem květinářů a zároveň dostatečně pevné, aby je mohly trhat i malé děti. Vysaďte je do velkých trsů, abyste vytvořili nezapomenutelnou expozici a nekonečné množství kytic, o které se můžete podělit se sousedy.

Osteospermum (Osteospermum hybrid)

Osteospermum

Tyto veselé sedmikrásky vyvolají úsměv na každé tváři. Mají rády odvodněnou půdu a lze je s úspěchem pěstovat na záhonech i v květináčích. Odstraňování odkvetlých květů není nutné, protože rostlina je při růstu rychle skryje.

V teplejším podnebí pokvetou nejvíce koncem jara a začátkem podzimu, protože tyto krásky nemají rády intenzivní letní vedra. V oblastech s mírnějším podnebím se můžete těšit z pěkného květu po celou sezónu. Mají jednoduché či poloplné květy.

Aksamitník (Tagetes spp.)

Aksamitník

Milované aksamitníky našich babiček se vrací na výsluní. Tyto nenáročné rostliny se stejně dobře uplatní v zeleninové zahradě, v nádobách nebo v záhonech. Nejvyšší formou je aksamitník vzpřímený (Tagetes erecta) s plnými květy o průměru až 6 cm. Nižší a drobnokvěté aksamitníky rozkladité (Tagetes patula) jsou oblíbené pro své zemité barvy od žluté po hnědočervenou. A konečně drobný aksamitník tenkolistý (Tagetes tenuifolia) je ideální pro lemy záhonů a kvete nejplodněji.



Šalvěj pomoučená (Salvia farinacea)

Šalvěj pomoučená

Proutky fialových, modrých či modrobílých květů zdobí tuto půvabnou květinu od začátku léta až do mrazů. Tato krásná jednoletá šalvěj velmi rychle roste a v polovině sezony dosahuje výšky a šířky 1 až 2 metry. Můžete ji pěstovat v nádobách s jinými převislými balkonovkami, nebo v záhonech. V červenci odstřihněte odkvetlé květy a rostlina rychle nasadí nové.

Angelonie (Angelonia)

Angelonie

Nenechte se zmást jemně vypadajícími květními klasy angelonie. Je to jedna z nejlepších letniček pro pěstování v nádobách na horkých a slunných místech. Během vegetačního období vytváří stovky fialových, růžových nebo bílých květů, které jsou oblíbené u motýlů a včel.