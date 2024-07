Vadí vám stařecké skvrny na obličeji, dekoltu, ramenou či na rukách? Než se pustíte do testování drahých odstraňovacích procedur, použijte na ně měsíček lékařský. Na zahrádkách se pěstuje běžně, můžete ho mít také v truhlíku. Utrhněte si pár květů a otestujte jejich účinky.

Měsíček lékařský vypadá kouzelně, potěší už jen pohled na nádherně zbarvené květy. Ale stejně tak potěší i jeho léčivé schopnosti, na které sázejí naše babičky. Byť neobjevily nic nového, jako léčivá bylinka se měsíček lékařský využívá po staletí.

Měsíček už kvete, vyrobte si z něj také mast a pleťovou vodu:

Zdroj: Youtube

Proč milujeme měsíček

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) se stále hřeje na výsluní lidového léčitelství a alternativní medicíny i kosmetiky. Působí antibakteriálně, antisepticky, ulevuje od zánětů. Má pozitivní účinky na mnohé kožní problémy, včetně pooperačních či jiných jizev, stařeckých skvrn, bradavic, plísní, ale třeba i odřenin a jiných drobných ran. Působí rovněž esteticky, oddaluje projevy stárnutí.



close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Natrhané květy měsíčku lékařského můžete v létě sušit přirozeně, například na sítu, ale ne na světle. Nebo je využijte čerstvé hned, na přípravu tinktury, masti nebo pleťové vody

Měsíček se užívá i vnitřně

Kromě kožních problémů se měsíček lékařský podpůrně používá v léčbě dalších zdravotních potíží. Čaj z květů měsíčku se doporučuje při onemocněních trávicí soustavy, pozitivně ovlivňuje například funkci jater, žlučníku či tenkého střeva. Mírně snižuje krevní tlak a pomáhá uklidňovat, dobře působí na vyčerpání a stres. A stresem pro někoho můžou být i stařecké skvrny, i když ze zdravotního pohledu ničemu nevadí.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Než si zaplatíte drahé kosmetické či estetické procedury, zkuste na "gumování" stařeckých pigmentových skvrn použít měsíček lékařský

Proč se tvoří stařecké skvrny

K tvorbě stařeckých pigmentových skvrn přispívá hlavně věk, genetické dispozice a sluneční záření. Dříve se předpokládalo, že stařecké skvrny můžou souviset se zhoršenou funkcí jater, proto se jim někdy říká jaterní skvrny. Tvoří se v důsledku hyperpigmentace (nadměrné pigmentace) zejména na nekrytých partiích těla jako obličej, dekolt a ruce. Většinu forem hyperpigmentace má na svědomí zvýšená tvorba kožního barviva melanin.

Melanin potřebujeme, chrání naši kůži před negativními vlivy sluníčka. Je to vlastně dvousečné - na jedné straně melanin chrání před UV zářením, na druhé straně UV záření podporuje tvorbu melaninu.

U mladších ročníků by mohla proti stařeckým skvrnám v pozdějším věku pomoci poctivá ochrana před UV zářením. Ale podle odborníků by to znamenalo, že se musíte pečlivě mazat ochrannými přípravky zhruba každé 2 hodiny, nanášet velkou vrstvu protislunečního přípravku, a to dokonce i v době, kdy slunce svítí málo nebo ho vůbec nevidíte. Na závadu jsou i solária.

Na stařecké skvrny platí měsíček

Použití výtažků z měsíčku lékařského nebo tinktury z měsíčku na stařecké skvrny se vyplatí vyzkoušet. Na tinkturu potřebujete hrst květů na 1 litr pravé pálenky, nechte vyluhovat 14 dnů na slunci nebo při teplotě 20 °C, sceďte. Na rozdíl od profesionálních estetických procedur či kosmetických přípravků vás skoro nic nestojí. Ale je třeba aplikovat měsíček na kůži dlouhodobě a pravidelně.

Není to žádná babská rada. V podrobném přehledu o terapeutickém potenciálu měsíčku lékařského (zdrojem je společnost MDPI, která vydává desítky vědeckých magazínů) se zmiňují rovněž látky zvané terpenoidy. Jsou obsažené zejména v květech a kořenech měsíčku lékařského a působí antioxidačně. Právě terpenoidy podle odborníků hrají pozitivní roli při zvládání onemocnění a poruch zahrnujících oxidační reakce, a to včetně hyperpigmentace kůže, kam patří i stařecké skvrny. „Kromě toho mají terpenoidy rozsáhlé protizánětlivé účinky," uvádí odborníci v souhrnu o účincích měsíčku lékařského.