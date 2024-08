Ze života. Švédská designérka má na zahradě u bazénu české dlaždice. A je spokojená

close info David Wall

Marcela Škardová 3. 8. 2024 clock 3 minuty gallery video

Když se švédská designérka přestěhovala s rodinou ze Stockholmu do menšího města, čekalo je několik let práce na domě i na zahradě. Jednou z posledních byla realizace bazénu a jeho okolní terasy, kterou zdobí české dlaždice. Jak se to přihodilo?

