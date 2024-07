Abyste děti něco naučili, nemusíte hned platit drahé školkovné. Nechte je hrát na pískovišti za domem, u babičky nebo na písečné pláži u moře a záhy uvidíte, co se stane.

Písek je bezvadný zdroj zábavy, ale kromě hry dokáže mnohem víc. Rozpouští stres, podporuje rozvoj jemné motoriky, fantazii a kreativitu dětí stejně jako sociální vazby. Navíc písek je všude, v Česku i u moře. A kdyby venku pršelo, pořiďte dětem hrací písek domů.

Potěšte se pohledem na nejkrásnější pláže na světě, kde o písek není nouze:

Na vzduchu bezpečně

„Písek je měkký a přírodní, což z něj dělá ideální prostředí pro malé děti. Navíc si děti mohou hrát venku, a to je pro jejich zdraví a fyzický rozvoj velmi důležité,“ zdůrazňuje dětská psycholožka Eva Stupková, spolupracovnice KidTown.cz. Mezi ostatními herními venkovními prvky písek vyniká také kvůli tomu, že je relativně bezpečný.

Léto, moře, písek a slunce děti milují

Písek jako učitel

Pískoviště je pro malé děti jedním z nejlepších míst na světě. Hrají si, aniž by tušily, že přitom rozvíjí jemnou motoriku (obratnost prstů a artikulačních orgánů). Kromě písku používají také bábovičky, kbelíčky, různé figurky, ale i to, co najdou v přírodě poblíž (mušle, kamínky, malá dřívka, květiny...).

„Dítě vnímá různé tvary, barvy a jejich odstíny, manipulací s pískem a předměty získává různé sluchové a hmatové vjemy, které mohou být důležité pro pozdější dovednost čtení a psaní,“ uvádí psycholožka.

Fantazie a tvoření

Na písku je bezvadné, že děti inspiruje k prostorovému myšlení, tvorbě, můžou být kreativní, jak samy chtějí. Právě fantazie a kreativita jsou potřebné pro kognitivní vývoj předškoláka. A kdyby jim stavba spadla a bábovička se rozsypala, nic se neděje, začnou tvořit znovu.

Vyzkoušejte: Až venku začne lít jako z konve, vyplatí se mít doma nebo vzít s sebou na prázdniny tzv. kinetický písek. Je příjemný na dotek, nikdy nevysychá a dá se používat opakovaně.

Písek jako pomocník psychologa

I malé děti zažívají stres, musí se učit zpracovávat různé situace. Právě v tom jim písek dokáže perfektně pomoct. Hraní si s pískem uklidňuje, rozpouští napětí. Písek se používá také v psychoterapii s dětmi (a někdy rovněž s dospělými).

„Figurky a předměty obecně v tomto případě poslouží jinak. Dítě si vlastně staví trojrozměrný model svého vnitřního světa. V pískovišti se dá zobrazit jakákoliv situace. Děti zobrazují jak přítomnost, tak minulost a budoucnost. Nevědomě pracují s tématem, které je pálí, scéna v pískovišti je často konfrontuje s aktuálním problémem,“ vysvětluje dětská psycholožka.

Písečná pláž jako zdroj zábavy i relaxace

Písek je kamarád

Dalším vítaným bonusem hry s pískem a na pískovišti je komunikace s ostatními dětmi, sdílení a spolupráce. Ale také s jinými dospělými, než jsou rodiče. Děti se učí sociálním dovednostem, avšak nenásilně, vlastními zkušenostmi.

Písek podporuje pohyb

Pro někoho možná nejdůležitější vedlejší produkt hraní si s pískem je pohyb. Dítě musí vyvinout fyzickou aktivitu, jinak by jeho hrad nebo skvostná bábovička nestály. A v dnešní době, kdy i malé děti tráví spoustu času s mobily a tablety, je hra na pískovišti nebo na pláži u moře k nezaplacení.