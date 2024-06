Zatímco mnohé letničky a balkonové rostliny potřebují k životu slunce, netýkavka (Impatiens) ho nemusí. Této parádně kvetoucí rostlině uděláte největší radost polostínem až stínem.

V záplavě oblíbených letniček a balkonových rostlin stojí netýkavky trochu opodál. Jako zkušení univerzální vojáci v záloze. Když je však povoláte do služby, rozzáří vaše zahrady, terasy a balkony. A některé netýkavky se dají pěstovat i jako hrnková rostlina v interiéru.

Podívejte se na tu nádheru. Netýkavky vám budou dělat radost na zahradě i v nádobách:

Zdroj: Youtube

Na zahrady i balkony

Netýkavky (rod Impatiens) jsou velice rozšířené, počítají se na stovky. Ale stačí je zúžit na čistě dekorativní rostliny na zahradu, balkon, případně i do bytu, a rychle se zorientujete. V našich podmínkách se netýkavky většinou pěstují jako jednoletky, které bohatě kvetou až do podzimu, případně jako přenosné rostliny.

Netýkavky potěší v záhonech, jako podrost pod vysokými keři i stromy (pěstování za tímto účelem je s ohledem na zastínění vyššími rostlinami ideální), nebo v nádobách. Parádně vypadají i v závěsech. Při pěstování v květináčích a truhlících nezapomeňte přidat drenáž.

A v interiéru neuděláte chybu, když netýkavkám dopřejete blízkost zvlhčovače vzduchu.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Netýkavka turecká potěší i v nádobě

Květiny jako princezny

Netýkavky jako jedny z mála letniček mají rády polostín až stín a existují i moderní druhy odolné vůči slunci. Podobně univerzální květiny těžko najdete. Baví také mnoha pestrými barvami, některé netýkavky jsou i dvoubarevné, můžou mít květy jednoduché, poloplné či plné. Když vám někdo řekne, že pěstuje netýkavku, která připomíná růže, bude mít pravdu.

Naše favoritky

U nás se často pěstuje netýkavka turecká (Impatiens walleriana). Báječně vypadá i mohutnější netýkavka Hawkerova (Impatiens New Guinea). A netýkavku balzamínu (Impatiens balsamina) pěstovaly už naše prababičky.

Ovšem bavit bude i exotická netýkavka konžská (Impatiens niamniamensis), která se zpravidla letní venku, na podzim se přenáší zpět domů. Pro atypický tvar květů se jí lidově říká papoušek.

Pozor hlavně na zálivku

Krásně kvetoucí netýkavky ocení humózní půdu a pravidelnou dávku živin pro podporu růstu. Pozor jen na to, že jsou náročné na zálivku. Netýkavky potřebují stále vlhkou zeminu, nesmí však jít o přemokření. Kdybyste na zálivku omylem zapomněli, napravte to a rostlina se vrátí do formy. Nicméně časté opomenutí vody se už netýkavce nezamlouvá.

Proč se jim říká netýkavky

Pojmenování těchto vděčných květin do polostínu a stínu svádí k dojmu, že netýkavky jsou náročné na pěstování, což jsme vyvrátili. Latinské označení Impatiens se překládá jako "netrpělivý", ale spíše půjde o to, že když se jen letmo dotknete zralých plodů, semena z nich doslova vystřelí. Pokud to nechcete, lepší je se nedotýkat.