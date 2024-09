Vášnivého zahrádkáře určitě uchvátí okouzlující krása lilku jasmínokvětého. Jeho jemné listy a bohaté květy vnášejí do zahrad život a vitalitu. Díky svému rychlému růstu a snadným nárokům na péči je dobrou volbou doplnění letní výsadby.

Tato něžně působící liána patří mezi nejrychleji rostoucí popínavé rostliny. Lilek jasmínokvětý (Solanum jasminoides nebo Solanum laxum), někdy nesprávně označovaný jako jasmínovitý, řadíme do čeledi lilkovitých, kam patří také rajčata, papriky a lilky. Dokáže rychle pokrýt mřížovinu, pergolu nebo porůst fádní plot. Velmi efektně působí v květináčích nebo okenních truhlících umístěných nad sebou, takže vytvoří kaskádový vzhled.

Kvete bez přestávky od června až do podzimu. Květy uskupené ve shlucích po desítkách jsou pětičetné, špičaté, připomínající hvězdičku se žlutooranžovým středem. Většinou jsou bílé, ale byly vypěstovány i odrůdy v odstínech modré a fialové. Listy bývají tmavě zelené, ale některé kultivary mohou mít i panašované listy.

Pěstování lilku jasmínokvětého

Pro zajištění optimálního růstu lilku jasmínokvětého je důležité zajistit ideální podmínky. Upřednostňuje výsadbu na slunné místo s dobře propustnou půdou a zajištění opory pro jeho pnoucí stonky.

Před výsadbou ponořte obal s rostlinou do vědra s vodou a nechte ji důkladně napít. Poté ji přesaďte do nového, prostorného květináče do stejné hloubky, v jaké byla původně. Důkladně ji zalijte.

Při pěstování je důležitý pravidelný řez, aby se udržel požadovaný tvar rostliny a kontroloval její růst. Odstraňování odumřelých květů podpoří lepší kvetení a udrží rostlinu v upraveném stavu.

Rozmnožit tuto dekorativní liánu můžeme polotvrdými řízky koncem léta nebo začátkem podzimu. Necháme je přezimovat v bezmrazé místnosti a na jaře máme připravené rostliny pro další výsadbu.

Přezimovat musí v teple

Domovinou lilku jasmínokvětého je Brazílie a bohužel není mrazuvzdorný, takže v našich podmínkách ho můžeme pěstovat pouze jako letničku, nebo ve velkém květináči, který na zimu umístíme do místnosti, kde udržujeme teplotu 5-10 °C.

Na jaře rostlinu přesadíme do čerstvého substrátu, nejlépe přímo určeného pro balkonové rostliny. Na stálo ji umístíme ven, až pomine nebezpečí přízemních mrazíků, tedy ideálně v polovině května.

Nezapomínáme na pravidelnou zálivku, lilek má rád vlhkou půdu. Přihnojujeme ho každý týden vyváženým tekutým hnojivem.

close info PAUL ATKINSON / Shutterstock zoom_in Květy lilku jasmínokvětého jsou většinou bílé, ale byly vypěstovány i odrůdy v odstínech modré a fialové

Choroby a problémy lilku jasmínokvětého

Pokud jde o prevenci chorob, je důležité dávat pozor na běžné škůdce, jako jsou mšice a svilušky. Případné napadení ošetřete insekticidním mýdlem nebo limbovým olejem.

Sledujte také příznaky houbových onemocnění, jako je plíseň, a zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu, abyste zabránili jejich šíření. Pokud zjistíte napadení houbami, odstraňte a zničte všechny napadené části rostlin, abyste ochránili celkový zdravotní stav liány.

Jedním z dalších možných problémů s lilkem jasmínokvětým je napadení červci, které se ale objevuje hlavně u rostlin pěstovaných v interiéru.