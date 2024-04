Obrázky lilií na stojanech zahradních center vypadají nádherně, a pro jednou tyto fotografie nelžou. Lilie jsou úžasně. A pokud vás láká vypěstovat si tuto krásu i na vaší zahradě, nic vám nebrání. Pěstování lilií je poměrně nenáročné, efekt však ohromující.

Existují dva hlavní typy lilií, které lze pěstovat: orientální lilie a asijské lilie. Orientální lilie mají obvykle velké, voňavé růžové květy a kvetou v červenci až srpnu. Dorůstají až metrové výšky. Asijské lilie mají větší škálu barev včetně žluté, oranžové, červené a téměř černé, ale nejsou voňavé, bývají menší než orientální typy a kvetou už od června.

Pokud plánujete s dostatečným předstihem, můžete si užívat barvy a tvary těchto úžasných květin od pozdního jara až do podzimních měsíců. Lze je vysadit i do nádob, které rozmístíte tam, kde to bude vám (i jim) nejlépe vyhovovat.

Jak pěstovat lilie

Orientální lilie pěstujte v kyselé půdě nebo kompostu z listovky, ostatní druhy, včetně asijských a trubkových v neutrální až zásadité půdě nebo ve víceúčelovém kompostu. Nemají rády hutné jílovité půdy, takové vylehčete kompostem a pískem.

Všechny druhy potřebují před větrem chráněné slunné místo. Pokud je pěstujete v nádobách, dopřejte jim opravdu hluboký květináč. Lilie zasazené v květináčích musí mít nad cibulí alespoň 12 cm zeminy.

Lilie můžete sázet od pozdního podzimu do začátku dubna. V obchodě vybírejte velké a pevné cibule.

Obecně platí, že se cibule sází 15 cm od sebe a do hloubky třikrát větší, než je výška cibule.

Lilie nemají rády příliš tepla na kořenech, proto je vhodné je zamulčovat, nebo k nim vysadit nižší rostliny, které zastíní půdu.

Dopřávejte jim pravidelnou zálivku, zejména v době kvetení by půda kolem nich neměla zcela vyschnout. Nesnášejí však dlouhodobé přemokření.

Vyšším odrůdám dopřejte oporu.

Po odkvětu nechte stonek s listy přirozeně odumřít.

close info Chloé Leblanc/Unspash.com zoom_in Všechny druhy lilií potřebují před větrem chráněné slunné místo

Jak pečovat o lilie

Než rostliny začnou kvést, dopřávejte jim každých čtrnáct dní hnojiva podporující kvetení, vhodný je i Cererit. Naopak nesnášejí čerstvý hnůj. Důkladná výživa podpoří velké květy a pomůže cibulím, aby nabraly sílu na příští sezónu. Na jednom stanovišti mohou zůstat čtyři až pět let, takže jde o dobrou investici do budoucna.

Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, aby cibule neplýtvala energií na tvorbu semen. Jedinou výjimkou je pěstování martagonských lilií, které se samy vysemeňují.

Po dokvětu stonky nikdy nezkracujte až na úroveň půdy. Odstraňte pouze horní třetinu. Stonky ponechte na místě, dokud nezhnědnou, protože dodávají energii cibuli. Toto pravidlo platí i při pěstování k řezu.

Lilie pěstované v květináčích přemístěte na stinné místo.

close info Julie Blake Edison/Unspash.com zoom_in Asijské lilie mají větší škálu barev včetně žluté, oranžové, červené a téměř černé, ale nejsou voňavé a bývají menší než orientální typy a kvetou už od června

Škůdci a nemoci lilií

Tyto rostliny mohou trpět virovými chorobami, které se projeví žloutnutím a opadáváním listů. Obvykle si tyto nemoci přinesete už se zakoupenou cibulí z obchodu. Napadené cibule je třeba vykopat a celou rostlinu zničit, protože viry mohou přenášet mšice i na další rostliny. Dobrou zprávou je, že mnoho nových hybridů je vůči virovým chorobám poměrně odolných.

Koncem jara, když se tvoří poupata, můžete mít problémy s mšicemi. Pozorně lilie sledujte a mšice postříkejte proudem vody, přičemž poupata pevně přidržujte druhou rukou, aby nedošlo k jejich polámání.

close info Maksym Diachenko/Unspash.com zoom_in Pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, aby cibule neplýtvala energií na tvorbu semen. Jedinou výjimkou je pěstování martagonských lilií, které se samy vysemeňují

Několik zajímavých faktů o liliích

Přečtěte si několik věcí, které o těchto krásných květinách pravděpodobně nevíte:

Lilie se dává k 30. výročí svatby, protože se považuje za květinu oddanosti.

Jsou velmi toxické pro kočky a psy, proto k nim své domácí mazlíčky nepouštějte.

Díky své vůni se často používají v parfémech.

Staří Řekové používali tyto rostliny k redukci vrásek.

Jejich vědecký název je Lilium a patří do čeledi liliovitých.

V Číně se cibulky lilií často používají do polévek, smažených pokrmů a studené kuchyně.

V křesťanství je tato květina symbolem nevinnosti a je spojována s Pannou Marií.

Zdroj: americanmeadows.com, content/flower-bulbs, gardenersworld.com, interflora.co.uk