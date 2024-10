V listopadu máte poslední šanci zazimovat zahradu, než to příroda vezme do svých rukou

Beáta Vaňková 28. 10. 2024

Přestože v listopadu příroda postupně usíná, pro zahrádkáře to znamená období intenzivní práce. Nezapomeňte proto zazimovat rostliny, připravit půdu, pečovat o trávník a zajistit, aby všechny zahradní prvky byly v dobrém stavu. To ale není vše. Podívejte se, co všechno je třeba na podzim udělat.

