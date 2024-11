Všem benzinovým a naftovým motorům používaným pouze sezónně je potřeba věnovat zvýšenou pozornost před jejich „zazimováním“ nebo odstavením z provozu na dobu delší než tři měsíce. Proč je to důležité? Pokud nejde o odstavení v prostorách poskytujících optimální podmínky, může trpět zejména palivo.

Správně připravit motory na zimu je přitom jednoduché. Klíčové je naplnit nádrž vhodným palivem s nižším obsahem biosložky. Ať už jde o sekačky, vyžínače, motorové pily, sněhové frézy, také lodní motory, veterány, motorky, ale třeba i auta svátečních řidičů, lze je na delší odstávku bez problémů připravit.

Co se děje s palivem?

Většina paliv do spalovacích motorů na současném trhu obsahuje biosložky, které pomáhají snižovat emise z provozu spalovacích motorů. Až do deseti procent objemu biosložky se nachází v benzinu a do sedmi procent v naftě.

Mnohá zařízení se spalovacími motory se přitom přes zimu nenacházejí v podmínkách potřebných pro zachovávání kvality paliva (tzn. stabilní teplota 12 °C, bez přístupu vzduchu), proto může palivo v jejich nádrži po pár měsících začít ztrácet své původní vlastnosti.

„Před delším odstavením jakéhokoli zážehového motoru, včetně zahradní techniky či člunů, se doporučuje automobilový benzin s obsahem biosložky do 10 % (E10) spotřebovat nebo vyjezdit a nahradit ho benzinem s nižším podílem biosložky (označený E5). V případě paliv Shell doporučuji natankovat benzin Shell V-Power Racing 100 (E5) obsahující ETBE, který výrazně snižuje klepání, potlačuje nedokonalé hoření a zároveň má schopnost 100% odstraňovat usazeniny snižující výkon.

Alternativou je nechat nádrž během odstávky prázdnou a před opětovným uvedením do provozu ji natankovat čerstvým palivem. Tuto první nádrž po odstávce vyjet tzv. do sucha a teprve pak se vrátit k běžnému stylu tankování,“ uvedla Markéta Jakoubková, která odpovídá za kvalitu paliv Shell v Česku, na Slovensku a v dalších pěti evropských zemích.

Příprava zahradních strojů na zimu:

Zdroj: Youtube

Pomocníci na zahradě

Máte-li doma nebo na chatě benzinovou sekačku, vyžínač, motorovou pilu či další nářadí s benzinovým motorem, před jejich uskladněním věnujte pozornost palivu. Nejsnazším řešením je spotřebovat ho během poslední sezónní práce. Pokud se to nepodaří, je vhodné natankovat palivo se specifikací E5. Toto označení naleznete v černém kruhu na výdejním stojanu a na výdejní pistoli, například u benzinu Shell V-Power Racing 100.

Důležité je také stroj pravidelně servisovat a na konci sezóny nezanedbat jeho vyčištění. To oceníte zejména na jaře, až se budete chtít znovu pustit do práce. Správnou péči o motor během aktivní sezóny zajistíte také tankováním kvalitních aditivovaných paliv.

Například Shell V-Power 100% čistí klíčové části motoru, zbavuje ho karbonových usazenin a vrací mu původní výkon. V případě, že vám nejde techniku po delší odstávce nastartovat a nalili jste do ní čerstvé palivo, je třeba hledat jiný technický problém.

Motorky, veterány, lodní motory

U těchto typů strojů je rovněž vhodné před delším odstavením palivo spotřebovat. Je to problém všech nádrží, které nejsou hermeticky uzavřené, zejména u starších vozidel a motorek.

Benzin, který je delší dobu vystaven vzduchu a teplu, ztrácí těkavé látky potřebné k nastartování motoru. Proto je vhodnější před zazimováním benzin spotřebovat, nenechávat ho v nádrži a na jaře natankovat nový.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit close info MAXSHOT.PL / Shutterstock Údržbu zahradní techniky nepodceňujte. Dáváte zahradní techniku na posezónní servis? Ano, dáváme. 33 % success_fill Ano, dáváme. Ne, pouze, když se vyskytne problém. 67 % success_fill Ne, pouze, když se vyskytne problém. Hlasovalo: 3

Dobrá rada

Neskladujte palivo doma v kanystrech. Není to optimální pro zachování jeho původní kvality a složení. Staré palivo buď vyčerpejte, nebo odneste do specializovaných firem k likvidaci. Pokud z nějakého důvodu musíte mít palivo takto uskladněné, umístěte ho na tmavém místě se stálou teplotou.

Ideální teplota pro skladování paliva je 12 °C, při kterých je skladováno v podzemních tancích na čerpacích stanicích. Palivo spotřebujte nejlépe do dvou měsíců od natankování. Vždy se snažte tankovat nové, čerstvé palivo určené pro danou sezónu.