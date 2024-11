Ještě před několika lety bylo pěstování stálezelených magnolií nedosažitelným snem. Už ale existují odzkoušené kultivary těchto famózních dřevin, které zvládnou i extrémní mrazy. Poradíme vám, jak tuto královnu kvetoucích stromů bez obav pěstovat v našich podmínkách. Těžké to opravdu není.

Magnolie velkokvětá (Magnolia grandiflora) je strom z čeledi magnolovitých (Magnoliaceae), který pochází z jihovýchodní části Spojených států amerických. Roste ve vlhkých zalesněných oblastech ve středních a jihovýchodních pobřežních pláních od Severní Karolíny po Floridu a Texas.

Ve svém přirozeném prostředí mohou tyto jižanské krásky dorůst až do velikosti 20 metrů, ale u nás i ty největší odrůdy dosáhnou v dospělosti výšky kolem 8 metrů.

Neúnavně kvete od června do zámrazu

Jedná se o nádherný strom vhodný jako nepřehlédnutelná solitéra. Pro růst mu dopřejte dostatek místa, a přímo pod ním nic nevysazujte (ani trávu), ale důkladně zamulčujte závlahovou mísu. Spodní větve se často sklánějí až k zemi, ale lze je prořezat, a vytvořit tak klasický vzhled stromu s vysokým kmenem.

Tato magnolie vytváří působivé listy, které jsou lesklé, tmavě zelené s rozmytou hnědou spodní stranou. Jejich tvar je oválný, na konci zašpičatělý a jejich velikost dosahuje délky až 20 cm v závislosti na odrůdě.

Koruna je pyramidálního až kulovitého tvaru, která se pomalu rozrůstá. Většina kultivarů roste pomalu, a navíc se tyto magnolie dají dobře udržovat řezem, takže se nemusíte bát, že v blízké budoucnosti ovládne celou zahradu.

Nejúžasnější jsou však její silně voňavé květy, které postupně nakvétají od června do září. Tyto oslnivé krémově bílé květy jsou tak dokonalé, že vypadají spíš jako umělé. Tyto ozdoby bývají velké až 30 centimetrů a výrazně kontrastují se sytě zelenými listy. Když květy opadnou, zanechávají po sobě růžovočervené plody ve tvaru šišek.

Kde se bude magnolii velkokvěté dařit?

Stromům Magnolia grandiflora se daří na slunných a před větrem chráněných místech. Ochrana před průvanem je opravdu důležitá, takže hledejte místo, které jim bude vyhovovat.

Tyto půvabné rostliny snesou i mírné zastínění, ale pro kompaktní růst a kvetení potřebují plné slunce.

Poradí si s většinou půd, ale dávají přednost dobře propustné, mírně kyselé půdě, která je vlhká, ale ne přemokřená. Mladé rostliny vyžadují častou a hlubokou zálivku. Vodu jim také musíte dopřát během horkých a suchých období, jinak jsou vcelku nenáročné.

Koruna je pyramidálního až kulovitého tvaru, která se pomalu rozrůstá

Pěstování krok za krokem

Výsadba:

Magnolii zasaďte do země do jámy hluboké alespoň jako kořenový bal, ale dvakrát tak široké. Nezapomeňte půdu okyselit, takže původní zeminu smíchejte s rašelinou nebo substrátem pro vřesovištní rostliny. Ideální doba pro výsadbu je brzký podzim, aby stihla zakořenit, než přijdou mrazy. Po výsadbě ji zakůlujte a podporu nechte po další tři roky, protože tak dlouho trvá, než zakoření.

Šok z přesazení je u tohoto druhu běžný, takže se nelekněte, pokud stromek během první vegetační sezóny shodí mnoho listů.

Stanoviště:

Velkokvěté magnolie ve své domovině rostou v rozptýleném stínu. V našich podmínkách uvítají přímé slunce, zvlášť pokud jsou pravidelně zavlažované. Pouze mladší rostliny ochraňte před přímým poledním žárem.

Tyto oslnivé krémově bílé květy jsou tak dokonalé, že vypadají spíš jako umělé

Půda:

Magnoliím jižním se nejlépe daří ve vlhkých, dobře propustných, hlinitých, kyselých a živných půdách. Snášejí však širokou škálu podmínek a hodnot pH. Ovšem příliš suché či zásadité půdy neocení a budou strádat.

Voda:

Pokud má velkokvětá magnolie dostatek prostoru pro rozrůstání kořenů a půda není příliš suchá, vykazuje po zakořenění dobrou toleranci vůči suchu.

Po výsadbě ovšem bude potřebovat pravidelnou zálivku, aby se uchytila. Po zakořenění bude frekvence zalévání záviset na odvodnění půdy a srážkách v regionu. Příliš mnoho nebo příliš málo vody může způsobit žloutnutí listů stromu. Mulč pomůže s udržováním ideální vlhkosti půdy.

Hnojivo:

Hnojení třikrát ročně - na jaře, v létě a na podzim - je prospěšné, protože v tu dobu vytváří stálezelená magnolie květy a nové výhony. Ve čtvrtém nebo pátém roce po výsadbě můžete hnojení omezit, pokud nemáte vyloženě chudou půdu, protože si rozrůstající se kořeny budou schopny najít dostatek živin.

Prořezávání:

Pokud chcete tuto magnolii upravit a podpořit její kompaktní tvar, můžete ji na jaře prořezat. Případně můžete postupně odstraňovat větve, které nemají květový pupen nebo právě odkvetly. Po významnějším řezu ji nezapomeňte důkladně pohnojit.

Tato magnolie vytváří působivé listy, které jsou lesklé, tmavě zelené s rozmytou hnědou spodní stranou

Mrazuvzdorné kultivary v Čechách prověřené

Jak vidíte, pěstování magnolie velkolisté není náročné, nejdůležitější je výběr vhodného stanoviště chráněného před průvanem. V Čechách je zatím vzácná, protože neexistovaly kultivary, které by zvládly naše mrazy. Dnes však již v zahradnictví můžete narazit na odrůdy, které jsou mrazuvzdorné až do -27 °C a jsou v našem podnebí odzkoušené. Jsou to například: