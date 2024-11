Malé stálezelené keře dodají vaší zahradě strukturu, barvy a dynamiku i v zimním období, kdy se většina ostatních rostlin zahaluje do hnědé, nebo se schová v zemi. A proto by na žádném pozemku neměly chybět.

Co je malé, to je hezké a tyto malé stálezelené keře nejsou výjimkou. Ať už je váš prostor malinký, nebo nevidíte jeho konec ani s dalekohledem, tyto úžasné zakrslé stálezelené dřeviny dodají celoroční zajímavost a jsou k dispozici v nesčetných velikostech, tvarech a barvách listů. Najděte si takové, které se k vám dokonale hodí.

Praktické tipy před nákupem

Před nákupem jakékoli malé rostliny se ujistěte, že její velikost v dospělosti odpovídá vašim představám. Příliš často jsou zahrádkáři frustrovaní z toho, že jim „trpasličí“ rostlina zakryla okno před domem nebo zastínila dům.

Máte kyselou, či zásaditou půdu? Pokud si nejste jistí, kupte si jednoduchý pH test v zahradnictví. To vám pomůže vybrat dřevinu, která bude na stanovišti prospívat a vy z ní budete mít radost.

Všímejte si, kolik hodin dopadá slunce na místo, kam plánujete novou rostlinu zasadit. Některé dřeviny preferují stín, jiné zase potřebují mnoho slunečního svitu.

Zhodnoťte mikroklima své zahrady a podle toho vyberte vhodné rostliny.

Podívejte se na nejkrásnější stálezelené listnáče:

Zdroj: Youtube

8 malých stálezelených rostlin pro každou zahradu:

Zakrslý smrk pichlavý (Picea pungens ’Glauca Globosa’)

Zasaďte tento malý nenáročný stálezelený strom na plné slunce. První rok ho pravidelně zalévejte, ale jakmile se usadí, bude mu stačit zálivka jen ve velmi suchých měsících. Přizpůsobí se většině půd a snáší znečištěné prostředí. Těšte se, až se na jaře objeví nové výhony v zářivé modrozelené barvě.

Zakrslý zerav západní ‘Congabe’ (Thuja occidentalis ‘Congabe’)

close info Nahhana / Shutterstock zoom_in Zakrslý zerav západní ‘Congabe’ (Thuja occidentalis ‘Congabe’)

Přidejte do své sbírky malých stálezelených keřů nádech červené a zlaté. Jak se mění roční období, mění se i tento trpasličí evergreen: jaro uvítá v zářivě zlaté barvě, podzimní dny rozzáří jeho tmavě červené špičky. Tato dokonale tvarovaná koule se hodí do skalky, sluší jí to v nádobě nebo si pěkně zahraje v nízkém živém plotu. Pěstujte ji na plném slunci nebo v polostínu.

Mamota širokolistá (Kalmia latifolia)

close info Edita Medeina / Shutterstock zoom_in Mamota širokolistá (Kalmia latifolia)

U nás nepříliš známé keře ze Severní Ameriky nabízejí to nejlepší z obou světů – atraktivní stálezelené listy a nádherné růžové nebo bílé květy na konci jara a léta. Mamoty jsou v našich zahradách spíše raritou, a to je škoda. Snadno zvládnou i drsnější zimy. Původní druhy mohou dosáhnout velikosti malého stromu, ale existují kompaktnější kultivary pro malé zahrady.

Hlavotis peckovitý (Cephalotaxus harringtonii)

Je oblíbený v jižních zahradách, protože s přehledem zvládá horko a vlhkost, můžete ho sázet na slunce i do plného stínu. Jeho sytě zelené, měkké jehlice jsou nepřehlédnutelné. Různé kultivary mají mnoho podob: od klenutých „baňatých“ keřů až po štíhlé vzpřímené „sloupy“.

Vilín čínský (Loropetalum chinense)

close info Mehmet Cetin / Shutterstock zoom_in Vilín čínský (Loropetalum chinense)

Je zbožňován pro své třepotavé, časné jarní květy a atraktivní listy. Listy jsou často v odstínech švestky nebo limetky a mohou být panašované. Tyto keře kvetou nejlépe na plném slunci, ale odpoledne ocení stín. Většina kultivarů dorůstá do výšky a šířky asi 1,5 metru. Vysazujte je do kyselé, dobře odvodněné půdy a dobře zamulčujte.

Borovice vejmutovka ‘Blue Shag’ (Pinus strobus ‘Blue Shag’)

Krátké a měkké jehlice této borovice mají modrý nádech. Roste velmi pomalu a tvoří kompaktní kulovité keříky. Tomuto jehličnatému klenotu se daří v průměrné, dobře propustné půdě a na plném slunci, snese však i polostín. Pro dosažení nejlepších výsledků pěstujte tyto malé stálezelené keře v kyselých půdách a na místech bez znečištění.

Kryptomerie japonská 'Elegans Nana' (Cryptomeria japonica ‘Elegans Nana’)

Měkká, peříčkovitá textura větví vytváří atraktivní nepravidelný tvar. Pěstujte ji ve vlhké, bohaté, živné půdě a na plném slunci. Snáší lehké zastínění a ve skutečnosti ocení i trochu odpoledního stínu.

Neobvyklý habitus v kombinaci s modrozeleným letním jehličím a bronzově fialovým zimním zbarvením dělá z těchto malých stálezelených rostlin hvězdu všech ročních období.

Pieris japonský 'PASSION'® (Pieris japonica 'Passion'®)

close info AngieC333 / Shutterstock zoom_in Pieris japonský 'PASSION'® (Pieris japonica 'Passion'®)

Tento kultivar se na jaře pyšní velkorysými růžovočervenými konvalinkovými květy. Atraktivní je i olistění - v létě je leskle zelené, ale mladé listy mají červený nádech. Je to kyselomilná rostlina, a pokud nemáte vhodnou půdu, můžete ji pěstovat ve velkém květináči naplněném vřesovištním substrátem. Koncem jara odstraňte odkvetlé květy a olistění poškozené mrazem.