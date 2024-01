Naplnit domov zelení a proměnit ho v přívětivou džungli je snem snad každého milovníka rostlin. Nemusíte kvůli němu ale vykoupit celé květinářství. Mnohé pokojovky si snadno namnožíte doma sami. Únor je pro to ideální dobou.

Pokojovky se množí zejména na jaře, kdy jim končí období zimního klidu. Množit lze starší exempláře, které můžete množením nahradit, nebo si novou rostlinku vypěstovat ze semen. Před započetím množení však zkontrolujte, zda máte čerstvý substrát, a připravte si ostré nástroje, kterými budete materiál pro množení odebírat.

Pro řízek volte vždy zdravou rostlinu. Řez udělejte čistým nožem tak, aby část, kterou chcete zakořenit, měla na stonku kolínko, nazývané také uzel, či jádro stonku. Jedná se o ztluštělou část na stonku rostliny, která se nachází většinou u listu. Ideální je, když má řízek alespoň dva listy a náznak vzdušného kořene. Je možné zakořenit i samotné kolínko, ale trvá to déle, než když zakořeňujete řízek s lístky. Na mateřské rostlině, ze které děláte řízky, nechte také minimálně jedno kolínko, kde si vytvoří růstový bod, aby vám mohla dále vyhánět nové lístky.

Dezinfekce řezu a zakořeňování

Čerstvé řízky zasypte mletou skořicí a nechte několik hodin zaschnout. Předejdete tak uhnívání řízků a podpoříte růst kořenového systému. V prodejnách je možné koupit i zakořeňovací stimulátor v podobě prášku nebo gelu, ale ten je vhodný spíše pro sázení řízků přímo do substrátu. Nám se nejvíce osvědčilo zakořeňování v průsvitné sklenici s vodou, kde vidíme stav stonku i kořenů. Řízky můžete vložit i do vázy a položit na stůl, kde budou krásným doplňkem. K zakořeňování lze kromě vody a substrátu použít i velmi oblíbený perlit či rašeliník.

Řízek vkládáme do vody vždy tou částí, která byla na rostlině blíže ke kořenům. Pokud se vám některé z lístků na řízku ponořují do vody, tak je odstraňte. U výše zmíněných druhů rostlin dbejte na to, aby bylo ponořeno i kolínko. Pokud je voda s řízky i po několika dnech čistá, měnit ji nemusíte. Jestli se vám voda zakalí, zkontrolujte stav řízku, a když je v pořádku, vodu jen vyměňte za čistou.

Vhodné stanoviště

Nádobu s řízky umístěte na světlé, teplé místo, ideálně na okenní parapety. Pozor však na přímé slunce během horkých letních dnů, které by mohlo rostlince listy spálit. V takovém období upřednostňujeme nepřímé slunce a polostín.

Sázení řízku

Řízek doporučujeme přesunout do substrátu, až když má vytvořen rozsáhlejší kořenový systém – hlavní kořen + začínají růst menší boční kořeny. Pokud už máte řízek ve vodě zakořeněný a chcete zkusit něco nového, nyní je ideální chvíle pro pěstování v hydroponickém roztoku. Tento trend je mezi pěstiteli stále populárnější.

Pokud sázíte zakořeněný řízek do substrátu, zvolte menší květináč s odtokovými dírami a lehký vzdušný substrát vhodný pro pokojové rostliny s přídavkem perlitu. Takto zasazenou rostlinku můžete umístit do ozdobného obalu na květináč, který bude vašemu interiéru jistě slušet.