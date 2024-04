Cortenové tělo, polohovací topeniště, výklopný automatický otáčecí špíz (Rotisserie), grilovací plotna a pizza pec. Přidejte k tomu dobře vyřešené zachytávání popela, podstavec s prostorem na dřevo, stylová skládací přední dvířka a máte řešení vše v jednom. Opravdového grilovacího transformera, který se nezalekne žádného úkolu.

Zajímavá novinka z Kovářství Diviš, vystavená na veletrhu For Garden 2024 v pražských Letňanech v dubnu upoutala spoustu pozornosti. Cortenový gril váží 260 kg včetně podstavce, je vhodný pro restaurace, hotely a penziony, ale pokud máte větší rodinu nebo spoustu přátel, klidně se může objevit i na vaší zahradě.

Cortenové grily a ohniště z Kovářství Diviš

Na výstavišti ale nebyl Multi Master jediným produktem tohoto výrobce. Výrobní divize ohnišť z Kovářství Diviš vyrábí ohniště, grily a zahradní mobiliář z Cortenu. Snaží se pokrýt celý sortiment zahradního nábytku z této oceli, přičemž se specializuje na ohniště a grily. Grily ve smyslu ohniště s grilovací plotnou navrhuje a vyrábíme tak, aby byly esteticky přitažlivé pro různé zákazníky.

Grily KEDAR

Kulaté grily jsou jednoplášťové, zatímco hranaté mají dvojitý plášť, kdy je v cortenovém těle navíc umístěna vložka z kotlové oceli, což zvyšuje odolnost grilu a chrání jej před dlouhodobým působěním vysokého žáru.

Grily KEDAR mají patentovaný systém pro zachycení a vyjímání popela a přívod vzduchu. Popel padá dolů do sběrné nádoby, kolem ní jsou v kazetě otvory, kterými je přisáván vzduch, podporující hoření ohně. Popelník lze snadno vyjmout a vyprázdnit.

Grily Kedar na výstavě For Garden 2024

Masivní grilovací plotna kolem ohniště umožňuje rovnoměrné rozložení tepla. Ve střední části blízko ohniště je ohřátá na přibližně 300 stupňů, ke krajům teplota klesá na 200 stupňů Celsia. U kulatých grilů je tato teplota rovnoměrná, hranaté grily v rozích nabízejí chladnější místa pro odložení masa.

Jednoplášťové grily mají trojmilimetrový plášť a jejich životnost je až 20 let. Dvouplášťové grily mají dvojnásobnou životnost kolem 40 let. Corten je obecně velmi trvanlivý materiál. Pokud není exponován vodou nebo žárem, jako je v tomu v ohništích, pak v případě sedacího mobiliáře, dřevníku a dalších stacionárních prvků může vydržet v řádu stovek let.

Grily Kedar na výstavě For Garden 2024

Velikostí, využitím a cenou se výrobky Kovářství Diviš samozřejmě liší, za menší ohniště zaplatí zákazník několik tisícovek, za velký gril, udírnu nebo multifunkční gril Multi Master, který je letošní novinkou, už desítky tisíc korun.

Pohodové grilování i pro větší společnost

Výhodou grilů je to, že nemají velkou spotřebu dřeva. Na roztopení stačí pár polen, gril se roztápí přibližně 20 až 30 minut. Pak můžete připravovat jídlo a jen udržovat oheň přidáváním dalších polínek. Podle sdělení prodejce pak máte za 20 minut ugrilováno a víc dřeva nespotřebujete.

Pro přípravu jídla můžete využít rošt, který postavíte nad ohniště a na něj pak můžete postavit třeba WOK pánev, nebo kotlík. S roštem i bez něj ohříváte i grilovací plotnu, na které připravujete pokrmy. Tenhle gril vzbuzuje závist, chuť k jídlu a litovali jsme jen toho, že gril nestál venku a nedalo se na něm nic připravit. Snad příště...

Gulášek na grilu? Stačí třeba tahle speciální lorna

Zajímavá nádoba se středovým komínkem a poklicí s regulací odchozího kouře. Tak nějak vypadá lorna, kterou na grilu můžete využít pro přípravu různých druhů mas i zeleniny. Dozvěděli jsme se, že výborně spojuje techniky grilování, dušení, uzení a pečení.

Grily Kedar na výstavě For Garden 2024, lorna na přípravu pokrmů na grilech Kedar

Na roštu nad rozpáleným ohněm nebo doutnajícími uhlíky tak můžete připravit třeba koleno, guláš, bůček či plec. Nemusíte se bát vaření polévek, i ty získají výjimečnou chuť. Hodí se i v případě odložení již připraveného grilovaného masa. Udrží jej stále v teple. Na výstavě For Garden jsme se od výrobce dozvěděli, že je vybavena masivním akumulačním sendvičovým dnem, které eliminuje možnost připálení. Přesto byste ji měli využít jen nad mírným ohněm.

