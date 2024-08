Mountfield a.s.

Vlastní zahradní bazény jsou v naší zemi stále populárnější, ale náklady na provoz jsou však často v sezóně i přes 5 tisíc Kč za jediný měsíc. Kde lze ušetřit? A lze to vůbec?

Stále více Čechů si chce užít léto naplno a zároveň se ochladit při horkých letních dnech, a rozhodnou se tedy pro pořízení bazénu. Před samotnou investicí je ale důležité si uvědomit, že nákupem bazénu výdaje nekončí. Provoz totiž není zadarmo. Víte, kolik vás může stát ohřev vody, čištění a další náklady na elektřinu?

Varianty ohřevu vody

Ohřev vody v bazénu je jedním z nejvýznamnějších nákladů jeho provozu. Teplota vody je klíčová pro pohodlné koupání, a proto mnoho majitelů bazénů investuje do ohřívačů vody. Existuje ale několik způsobů, jak vodu v bazénu ohřívat.

„První variantou jsou solární panely, jedná se o ekologickou a z dlouhodobého pohledu i ekonomickou volbu. Instalace solárních panelů je však nákladná a návratnost investice může trvat i několik let. Další možností jsou elektrické ohřívače, ty jsou cenově dostupnější na začátku, ale jejich provozní náklady mohou být vyšší. Průměrná spotřeba elektrického ohřívače je kolem 5 kWh za hodinu. Třetí variantou jsou pak tepelná čerpadla, ta jsou energeticky účinnější než elektrické ohřívače a mohou snížit náklady na ohřev vody až o 50 %,“ říká Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz.

„Tepelné čerpadlo při ohřevu vody v bazénu dosahuje nejvyšší účinnosti při teplotách vzduchu přibližně od 15 do 25 °C. Při teplotě pod +8 °C má zařízení malou účinnost a při teplotě nad +35 °C se může zařízení přehřívat. Mimo rozmezí teplot od 8 do 35 °C zařízení proto nepoužívejte,“ vysvětluje Bohdan Bláha, ředitel bazénové divize Mountfield.

5 rychlých tipů na úsporu nákladů pro váš bazén

Čištění vody

Udržování čisté vody v bazénu je nezbytné pro zdraví a pohodlí. Zahrnuje nejen mechanické čištění, ale také chemické úpravy. Cirkulace a filtrace vody je proto základ. Nejoblíbenější volbou jsou klasická čerpadla, která zajišťují cirkulaci vody v kombinaci s pískovou filtrací. Náklady na provoz filtračního systému závisí na jeho výkonu a době provozu.

Velmi častou volbou je pak kombinace pískové filtrace a slané vody, která není tak slaná, jako ta v moři, ale díky správnému poměru solného roztoku je možné vyrábět elektřinou chlor, který slouží k udržování čisté vody. Pro představu lze říci, že tato voda je slaná asi jako lidské slzy, ale solinátor je další zařízení, které má nemalou spotřebu elektrické energie a s tím je zapotřebí také kalkulovat.

Spotřeba elektřiny

„Pokud plánujete večerní koupání, je třeba počítat i s náklady na osvětlení. To se dá pořídit ve formě LED světel s velmi malou spotřebou nebo výrazně levnějších klasických žárovek, které ale mají o to větší spotřebu elektřiny,“ tvrdí Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení (IZB). A jsme zase u nákladů na provoz. Na druhou stranu, komfort si investici zaslouží.

Jak vypočítat náklady na spotřebu?

Jako příklad použijme majitele, který k cirkulaci vody používá čerpadlo, má filtrační systém pro udržení čistoty a pro ohřev vody používá elektrický ohřívač. Předpokládejme, že má bazén o objemu 25 000 litrů s průměrnou spotřebou těchto zařízení a hodinovým provozem.

Celková denní spotřeba je tedy: 6 kWh + 1,2 kWh + 20 kWh + 0,2 kWh = 24,4 kWh. Při průměrné ceně elektřiny 8 Kč za kWh vás denní provoz bazénu vyjde na: 24,4 kWh x 8 Kč/kWh = 195 Kč, měsíční náklady při provozu 30 dní jsou: 195 Kč x 30 dní = 5.850 Kč.

Nadzemní bazén Graphite Steinbach z Bauhausu

Kolik za sezónu?

Pokud tedy bude majitel svůj bazén v tomto režimu používat 4 měsíce, náklad na elektřinu pouze za bazén pro něj bude 23.400 Kč. Při využití tepelného čerpadla místo elektrického ohřívače by cena byla zhruba poloviční.

V létě pak není třeba vodu často tolik ohřívat, takže tato kalkulace je nejpřesnější pro jarní nebo podzimní provoz, anebo pro provoz bazénu na horách, kde i v létě bude nutné vodu elektřinou udržovat v teplotě, do které se dá vlézt.

Na provozní náklady má vliv i zastřešení

Proč si správně vybrat dodavatele elektřiny?

Náklady na provoz bazénu v případě, že používáte elektrický ohřívač, může značně ovlivnit i výběr dodavatele elektřiny. Ceny se totiž mohou výrazně lišit v závislosti na tarifu a podmínkách jednotlivých dodavatelů. Někteří dodavatelé nabízejí speciální tarify pro majitele bazénů nebo domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny, což může vést k úsporám.

Klíčové je tedy srovnání nabídek. V dnešní době je nejjednodušším řešením využít nezávislé online srovnávače cen elektřiny a porovnat nabídky různých dodavatelů na jednom místě. Zvážit byste také měli délku fixace ceny elektřiny na delší období, abyste se vyhnuli cenovým výkyvům. Někteří dodavatelé také nabízejí bonusy, jako například bezplatné energetické poradenství nebo kontrolu spotřeby.

„Pokud se vrátíme k našemu hypotetickému příkladu, tak výběrem vhodného dodavatele, kde se dá sehnat cena elektřiny i kolem 6,80 KWh, by majitel bazénu při elektrickém ohřívači za 4 měsíce ušetřili 3.500 Kč, a to každý rok. Bazén vydrží klidně 20 let, takže jen správný dodavatel může znamenat až 70.000 Kč rozdíl,“ říká Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz.

Důležité je, pro jak velký bazén čerpadlo pořizujeme, a od toho se odvíjí potřebný průtok čerpadla

Jak se rozhodnout?

Pamatujte, že provoz venkovního bazénu může být energeticky náročný a náklady se mohou rychle vyšplhat do neúnosných výšek. Správným výběrem dodavatele elektřiny můžete ušetřit značnou částku. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob ohřevu a údržby, nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav vody a zařízení, aby váš bazén zůstal čistý a bezpečný pro všechny plavce.