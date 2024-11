Aby se ptáci na vaší zahradě cítili jako doma, stačí jim zajistit několik klíčových věcí, jako je úkryt, potrava a voda. Zahradničení s ohledem na ptáky je v dnešní době, kdy se drobní opeřenci potýkají s problémy, jako jsou klimatické změny, ubývající stanoviště i mizející zdroje potravy, velmi důležité.

Za to, že budete myslet při budování své zahrady i na divokou přírodu, získáte velkou odměnu: barvy a život, které ptáci do zahrady přinášejí, jsou něco, co v budoucnu oceníte. Je radost pozorovat hejno sýkorek modřinek, které přelétají od jednoho keře k druhému, nebo malého kosa poskakujícího pod živým plotem.

Na zahradě můžete pěstovat spoustu skvělých rostlin, z nichž některé poskytují ptákům fantastickou potravu a úkryt a zároveň úžasně vypadají. Nechcete-li, nemusíte mít zahradu v přírodním duchu, aby se na ní ptáci cítili jako doma, stačí jen myslet na to, co ptáci potřebují, a podle toho plánovat a vysazovat rostliny.

Toto jsou nejlepší dřeviny pro ptáky. V našem přehledu jistě najdete něco, co bude vyhovovat vaší zahradě, ať už je velká, nebo malá.

Muchovník (Amelanchier)

I když máte malou zahradu, udělejte si místo pro jeden strom. Ptáci je potřebují, aby se cítili chráněni, a navíc máte kam zavěsit krmítka.

Muchovník je skvělou volbou. Na jaře má nádherné bílé květy, po nichž následují šťavnaté plody, které ptáci milují, a na podzim se skvěle vybarvuje. Je velmi tolerantní k půdě i stanovišti. Má krásný habitus, který ptáci i zahradní designéři milují, a pokud máte málo místa, můžete ho snadno pěstovat jako vícekmen.

Ovocné stromy, jako jsou jabloně, švestky…

close info Hans z Pixabay.com zoom_in Jabloň

Ovocné stromy jsou skvělé pro všechny druhy volně žijících živočichů, od hmyzu až po ptáky, kteří se tímto hmyzem živí, nemluvě o ovoci, které stromy produkují. Z pohledu zahrádkáře jsou ovocné stromy se všemi krásnými květy fantastické pro přilákání opylovačů z širokého okolí, což vytváří zdravou a šťastnou zahradu se spoustou ovoce a květů.

Navíc jsou ovocné stromy skvělé pro menší prostory, protože je můžete koupit ve formě zákrsků či vřeten, které jsou ideální pro pěstování u zdi nebo plotu.

Cesmína (Ilex)

Ptáci milují lesklé, stálezelené cesmíny pro úkryt, který jim jejich ostré listy poskytují v době hnízdění, nemluvě o bobulích, které rostlina v chmurných zimních měsících plodí. Zahrádkáři na cesmíně zase ocení, že může být stromem i keřem a zdobí zahradu po celý rok.

Skalník (Cotoneaster)

close info Anja z Pixabay.com zoom_in Skalník (Cotoneaster)

Větve tohoto keře jsou od podzimu obtěžkány drobnými červenými bobulemi. Tato rostlina bývá často jako první zbavena své úrody, protože výživné bobule jsou velmi oblíbené u zahradních ptáků.

Jeřáb (Sorbus)

Jeřabiny jsou jedny z nejbarevnějších původních stromů v krajině, s oblaky voňavých jarních květů, svěžím letním listím a shluky jasných podzimních plodů, které vydrží po celou zimu. Jsou také horkým kandidátem na nejlepší strom, který můžete zasadit pro divoké ptáky, a to hlavně kvůli těmto plodům.

Bez černý (Sambucus nigra)

Spolehlivý, nenáročný a šťastný v jakýchkoliv podmínkách, na bezu černém je toho hodně, co se nám líbí. Ptáci milují obrovské deštníky lesklých plodů na konci léta a hmyz miluje jarní květy, které zase lákají ptáky, aby se tímto hmyzem živili.

Navíc existují nádherné zahradní odrůdy, jako je 'Black Beauty' se sytě fialovými listy a cukrově růžovými květy nebo jemněji řezané listy 'Black Lace'. Při pěstování potřebuje prostor a pevnou ruku při stříhání.

Dřišťál (Berberis)

close info Mirosław Gierlach z Pixabay.com zoom_in Dřišťál (Berberis)

Sice nevyhraje cenu za velkolepé květy, ale zase si můžete vybrat z velkého množství druhů a všechny jsou díky svým plodům skvělé pro ptáky. Navíc patří dřišťál k nejlepším rostlinám pro neprostupné živé ploty, ale uplatní se i jako solitéra. Jejich velikost je také velmi různorodá, můžete si vybrat od drobných trpasličích keřů vysokých pouhých 30 cm až po keře vysoké přes 2 metry.