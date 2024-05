Potřebujete na zahradě zajistit soukromí před zvědavými zraky vašich sousedů? Živé ploty jsou ideálním řešením. Aby vám ale plot vyrostl rychle, je třeba vybrat správnou odrůdu.

Vybrat rostliny pro živý plot není jednoduché. Na trhu je dnes k dostání spousta různých stromů a keřů, které jsou podobně náročné na pěstování i údržbu. Pojďme se společně podívat na ty nejrychleji rostoucí rostliny, které vám relativně brzy poskytnou potřebné zastínění, soukromí i odhlučnění.

1. Ptačí zob

O ptačím zobu se říká, že je králem mezi listnatými rostlinami. Pro živý plot se velmi doporučuje. Má krásné, tmavě zelené, kožovité listy, které v dekorativních odrůdách mohou být žluté. Jelikož je stálezelený, zajistí vám soukromí trvale.

Ptačí zob perfektně snáší prořezávání, je odolný vůči nízkým teplotám a nemá vysoké požadavky na půdu. Aby si však udržel svou hustou podobu, vyžaduje systematické prořezávání (v prvních letech docela radikální).

2. Hloh

Tyto keře dosahují výšky 6-8 m a mají krásné bohaté zelené listy, které se na podzim mění z červenooranžové na červenou. Na jaře jsou hlohové keře pokryty krásnými bílými nebo růžovými květenstvími, které se v létě mění v jasně červené plody.

Hloh nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Jedná se o rychle rostoucí dřevinu, ale samozřejmě záleží na vybraném kultivaru. Dobře snáší řez a tvarování, proto je vyhledávanou dřevinou do živých plotů.

Další rychle rostoucí rostliny pro živý plot najdete níže ve videu:

3. Sibiřský jilm

Turkestánský brest nazývaný také sibiřský jilm rychle roste a je odolný vůči mrazu. Je to nejrychleji rostoucí dřevina, protože roční přírůstky větví můžou být až 1,8 metru. Kromě toho je strom mimořádně vhodný k formování. Turkestánský brest má malé zelené listy ve tvaru vejce.

Přestože je nenáročný, měl by mít přístup k vodě. Proto stojí za to mu dopřát pravidelné a poměrně hojné zalévání v období sucha. Při výsadbě rychle rostoucího živého plotu by měly být řízky od sebe vzdáleny nejméně 25 cm.

4. Habr

Habr je další populární druh pro živé ploty. Stejně jako ptačí zob je nenáročný a nemá vysoké půdní nároky (i když dává přednost úrodnějším zeminám). Je odolný proti mrazu a dokonale toleruje prořezávání (je nutné udržovat kompaktní formu). Dají se z něj vytvořit pevné zelené stěny. Habrové listí je během vegetace sytě zelené, na podzim zhnědne a opadá až zjara s novými lístky.

5. Buk obecný

Buk obecný je listnatá rostlina vhodná pro živé ploty. V přírodě (jako habr) roste do silného stromu. Vyhovuje mu běžná zahradní půda, vyjma jílovité. Stanoviště zvládne slunečné i polostinné. Jeho listy jsou hladké a - v závislosti na odrůdě - mohou být zelené, červené nebo kaštanové barvy. Část suchých listů si ponechává i přes zimní období, čímž vytváří pohledovou clonu. Roční přírůstky jsou asi 40 cm.