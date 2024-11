Hledáte netradiční ohniště, které vhodně doplní vaši krásnou zahradu, snadno jej zapustíte do trávníku a jeho kraje vás nespálí při dotyku? Máme pro vás hned tři řešení, která se mohou hodit.

Ohniště, které nespálí a je zabudované přímo do trávníku, navrhnul architekt Martin Sladký. Hledal ideální ohniště na svou zahradu, ale zjistil, že žádná varianta na trhu mu nevyhovuje. Tak si vymyslel vlastní řešení.

„Mám malé děti a chtěl jsem v rámci možností bezpečné, ale zároveň krásné ohniště. To jsem nikde nenašel. Nechtěl jsem, aby narušovalo kompozici zahrady, a už vůbec ne tvořit nějaké speciální posezení s dlažbou nebo kameny kvůli vypalování trávy. Chtěl jsem ho prostě zasadit přímo do trávníku. Když si dáte záležet na vašem domě, chcete i pěkné okolí. Tak jsem se do toho musel pustit sám. Je to podle mě originální objekt, který bude žít s vámi...,“ uvádí Martin Sladký.

close info de.fakto zoom_in Ohniště de.fakto

„Každému se samozřejmě líbí něco jiného. Já mám třeba ručně tepaný ovál, který se hodí k moderní stavbě, i více rustikálnímu stavení. Na druhé straně zahrady mám ještě "klasické" kruhové. Kdo hledá něco opravdu neobvyklého, tomu by se mohlo líbit šestistranné, ale to bych spíše viděl k moderní stavbě."

Do roviny i do mírného svahu

Ohniště je možné instalovat do roviny, ale k dispozici jsou i varianty určené k zapuštění do mírného svahu. Všechna ohniště jsou vyrobena z cortenové oceli a po pár měsících získají krásnou narezlou patinu. Svým minimalistickým designem a zapuštěním do terénu neruší kompozici zahrady. Tvar umožňuje sekání trávníku kolem ohniště standardní i robotickou sekačkou.

close info de.fakto zoom_in Ohniště de.fakto

Opravdu vás nepopálí

„Teplota vnějšího prstence při rozdělaném ohni dosahuje mezi 40-70°C. Teplota středové části ohniště, která bývá mezi 350-400°C, se nepřenáší v takové míře do vnějšího prstence, a to díky triku, který si můžete prohlédnout, až když si ohniště koupíte. Více bohužel neprozradím,” říká Sladký. Vnější prstenec je zároveň od ohně odkloněn, čímž se také snižuje jeho teplota způsobená sáláním ohně.

Snadná instalace i založení ohně

Díky optimálnímu tvaru ohniště je při poryvech větru snížená turbulence vzduchu, způsobující chaotické šíření kouře na všechny možné strany od ohniště.

Instalaci zvládne každý. Ohniště se jednoduše usadí do trávníku a pod jeho středem se ponechá kapsa, kam může odtékat dešťová voda a propadávat trocha popela. K tomu jsou určené malé otvory uprostřed ohniště.

close info de.fakto zoom_in Ohniště de.fakto

Pro založení ohně je nejlepší polena vyskládat ve tvaru teepee stanu. K tomu je ideální i náklon vnitřní plochy ohniště. Pak už jen zbývá vychutnat si pohodu a buřtíka. Cena ohniště se pohybuje od 16 tisíc korun, záleží na variantě, jakou si vyberete.