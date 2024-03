Okra je neobvyklá zelenina, která v létě a na podzim plodí jedlé masité lusky. Tato jednoletka je nejen chutná, ale také velmi příjemná na oko, zejména její krémově žluté květy podobné ibišku vás zaujmou. Není divu, jedná se o jedlý ibišek.

Mnoho zahrádkářů objevuje okru, která se díky teplejšímu klimatu může pěstovat už i na našich zahradách. Její odborný název zní ibiškovec jedlý (Abelmoschus esculentus). Tato zelenina z čeledi slézovitých je bohatá na vitamin A a má nízký obsah kalorií, což z ní činí skvělý doplněk vašeho jídelníčku. Většina odrůd okry dorůstá výšky a šířky kolem 1,2 m, takže rostliny potřebují dostatek prostoru.

Jak pěstovat okru

Předpěstujte si sazeničky ze semínek, výsev proveďte v březnu či dubnu. Dařit se jim bude v teplém vlhkém prostředí skleníku nebo na teplém, slunném, chráněném stanovišti venku, v dobré úrodné půdě. Pravidelně přihnojujte a zalévejte. Plodů se dočkáte ke konci července a sklízet můžete do podzimu.

Řecký recept na okru s kuřecím masem:

Zdroj: Youtube

Jak zasít okru

Semena před výsevem namočte na několik hodin do vlažné vody. Pak je vložte po jednom do malých květináčů 1-2 cm hluboko. Umístěte pod poklop a udržujte teplotu 20-25 °C. Jakmile semena vyklíčí, přemístěte je na dobře osvětlený okenní parapet nebo do vytápěného skleníku s minimální teplotou 20 °C.

Substrát udržujte rovnoměrně vlhký pomocí vlažné vody. Je dobré postavit kelímky do vody vždy na půl hodiny a nezalévat je shora. Jakmile rostliny okry dosáhnou výšky 10-15 cm, přesaďte je do květináčů o průměru 13 cm. Až se dobře ujmou, zasaďte je na konečné stanoviště.

Pokud je dáváte ven, otužujte je, aby se postupně aklimatizovaly na venkovní prostředí, a teprve poté, až pomine nebezpečí mrazů, je vysaďte na záhon. Sázejte je do úrodné půdy obohacené velkým množstvím organické hmoty nebo pěstujte ve velkých (minimálně 20litrových) květináčích s víceúčelovým substrátem bez rašeliny.

Přímý výsev semen ibiškovce jedlého na zahradu později na jaře nezaručí úrodu, v horkém létě však můžete být úspěšní.

close info Red Confidential / Shutterstock zoom_in Tato zelenina z čeledi slézovitých je bohatá na vitamin A a má nízký obsah kalorií, což z ní činí skvělý doplněk vašeho jídelníčku

Jak pěstovat okru

Pravidelná zálivka a hnojení jsou nezbytné pro dosažení dobré úrody, zejména při pěstování v nádobách. Důkladně zalévejte, aby byl kompost rovnoměrně vlhký, a každý týden přihnojujte tekutým hnojivem s vysokým obsahem draslíku. Při růstu rostliny podepřete tyčkami.

Jak sklízet okru

Při sklizni si vezměte rukavice a tričko s dlouhým rukávem, abyste se ochránili před drobnými ostny, které mohou způsobit svědění.

Jakmile okra začne dozrávat, sklízejte každý den. Lusky totiž rostou velmi rychle a dozrávají během 24 hodin. Přezrálé plody nejsou dobré.

Sklízejte lusky dlouhé pouze 5-8 cm, tehdy je okra nejměkčí a nejstravitelnější. Stonek odřízněte nožem nebo nůžkami těsně nad plodem. Je-li stonek příliš tvrdý, je lusk pravděpodobně starý, takže ho vyhoďte.

Pod každým listem roste pouze jeden lusk, proto po sklizni lusku list odlomte. Čím častěji budete sklízet, tím více květů se objeví, a získáte více plodů.

close info chandlervid85/Freepik.com zoom_in Hovězí guláš se zeleninou. Vidíte i okru?

Problémy a škůdci okry

Špatný růst bývá způsoben nízkými teplotami, proto při pěstování venku chraňte mladé rostliny netkanou textilií.

Příliš malé lusky jsou pravděpodobně způsobeny nedostatkem vody nebo slabou výživou.

Okra je často napadána mšicemi, bojujte s nimi ekologickými postřiky na zeleninu a bylinky. Skvěle funguje i mýdlová voda.

Zdroj: gardenersworld.com, almanac.com